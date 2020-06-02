Apple Pay×八達通開通 iPhone、Apple Watch一嘟入閘

果粉期待已久的Apple Pay×八達通功能，今日正式開通。現在只要將八達通卡加入你的iPhone或Apple Watch錢包，無論搭港鐵、巴士、小巴、渡海小輪，又或於只接受八達通的小店，甚至駕車時使用收費道路或隧道，如今只要拿起iPhone或Apple Watch，再靠近讀卡器嘟一嘟，即可輕鬆入閘或完成付費，配合《Apple Maps》同步推出本地公共交通資訊功能，不但提供乘車路線建議等實用資訊，還可以直接叫Siri幫你帶路，果粉還不趕快試試。







由於使用八達通手機須內置NFC晶片對應，目前支援機款包括iPhone 8或之後的型號，Apple Watch則是第三代或更新，同時操作系統須分別更新至最新的iOS 13.5及watchOS 6.2.5版本。萬事俱備，接下來就是要將八達通卡加入iPhone或Apple Watch的銀包，如想把手頭上的八達通卡轉移，可在「銀包」中選擇新增「八達通」，再選「從現有的卡轉移」，按畫面輸入資料，接着將iPhone平放在卡上，即可把八達通卡及餘額轉移，值得一提的是，轉移後的八達通實體卡會即時作廢，且不可以反向轉移，至於原先卡內已登記的服務，部分如自動增值、門卡、八達通日日賞等將一併自動轉移，但某些不支援轉移的服務，則須重新登記。







特快交通卡 毋須驗證解鎖



如本身沒有八達通卡或打算開新卡，可以在「銀包」或「八達通」App直接購買，不論成人或長者八達通，最低金額均為$150（$50按金+$100儲值額），如用「銀包」購買可經Apple Pay增值（每次最低增值額為$100），最高增值額為$3,000，而通過「八達通」App購買則可以選擇Apple Pay、O!ePay或轉數快來增值。事實「銀包」可以加入多於一張八達通卡，視乎「銀包」卡片數量限制，但只有一張八達通卡可設為特快交通卡，所謂「特快」模式，就是使用時毋須經Face ID或Touch ID解鎖。







手機、手表不能同用一張卡



相信不少果粉也想體驗使用Apple Watch來入閘的便捷，不過每張八達通卡只可在一部裝置上使用，故若要iPhone及Apple Watch同時有八達通功能，便需要在兩個裝置加入獨立的八達通卡。







Apple Maps Transit同步登場



為配合八達通功能開通，Apple同日更新了「Apple Maps」，如今地圖不但會替車主、司機規畫駕駛路線，果粉也可利用新增的公共交通資料功能，查看可供前往目的地的公共交通工具有哪些選擇，哪條路線最快最省時，從而更好地規畫行程。憑圖索騏之外，果粉亦可以通過iPhone或Apple Watch的Siri，幫你計畫路線及語音導航帶路，由搵車搭到入閘畀錢做到一條龍服務。



查詢：www.apple.com/hk/apple-pay/octopus/



支援iPhone型號（系統須iOS 13.5或更新）：



iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE







支援Apple Watch型號（系統須watchOS 6.2.5或更新）：



Apple Watch Series 3/Series 4/Series 5