宋皇臺站海洋隧道

港鐵宋皇臺站預計明年第一季正式通車，目前屯馬線只前往至啟德，不過九龍城舊區似乎已逐漸蛻變，好像最近在宋皇臺站南角道出口旁邊一條行人隧道，便新加一幅由香港悠揚文化藝術基金會資助、本地藝術家李學鋒繪製的海洋壁畫。文、圖：Kengi



以海洋為主題的隧道長達二十二米，當中最引人注目的，便是在壁畫正中央的一條身長八米的鯨鯊。說到體型龐大的鯨鯊，一眾海洋學家一直追蹤着牠們的生活圈，發現大部分鯨鯊都生活在海洋深處，只有小部份年輕鯨鯊會游到淺水區覓食，因此對於牠們的行為仍有許多不解之謎，亦為這種生物添上神秘面紗，使潛水員趨之若鶩。現在，壁畫藝術家李學鋒便通過畫筆，把牠們善良可愛的一面呈現出來。隧道內還有不少有趣的海洋生物，例如精靈的蘇眉、成雙成對的小丑魚、可愛的海馬、活潑海龜及聰明的八爪魚等，都吸引大人小朋友駐足欣賞，炎炎夏日躲在這陰涼隧道賞壁畫，不失為另類消暑活動。



懷舊風味咖啡店



崇尚懷舊風味的朋友，更值得花點時間來宋皇臺站附近探索，在這舊區內不難找到寶物。如自問是咖啡迷，推介於2018年底開業的大和堂咖啡店，是個值得打卡的好地方。這家門牌感覺有如回到咸豐年代的咖啡店，其舖位歷史可追溯至1932年，前身是大和堂蔘茸藥行，以往曾經是中醫館，更經歷過鍾伯明醫師兩代人的承傳，至2012年才由親戚接手轉為藥材行。2017年結束藥行生意後，由一位老街坊租下店舖，開始以咖啡店面貌示人。坐在咖啡店內慢慢細賞古舊裝飾是其魅力所在，因此店舖經常座無虛席，或要排隊等位。



大和堂咖啡店



地址︰九龍城衙前塱道24號



查詢︰2623 2006 網址︰www.taiwotang1932.com