  • 2020年6月3日 星期三
  • 31º
  • 73%
熱門： 派錢一萬八達通Apple Pay新冠肺炎國安法

日報新聞 > 副刊

歐洲名牌 夏日減價始動

2020-06-03 列印
歐洲名牌 夏日減價始動
歐洲名牌 夏日減價始動
Previous Next

  疫情放緩，大家購物意慾即時提升，多個名牌亦開始推行夏日減價開倉活動，好像TWIST由即日起便推出夏日促銷，多款精選歐洲名牌手袋會以低至三折出售，是各位行政族掃貨好時機。減價的名牌款式眾多，包括Valentino、Fendi、Gucci、Loewe、Prada等等，其中Burberry背包減至二千多元有交易，旅行或公幹使用皆宜。文︰Angel

查詢︰2797 2111
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd