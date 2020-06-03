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Game Gear迷你復刻

2020-06-03 列印
Game Gear迷你復刻
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　　日本SEGA為慶祝創立六十周年，最近舉行連串紀念活動，其中一環就是公佈10月6日推出Game Gear Micro，顧名思義，即是同廠於1990年面世的首部彩色熒幕手提遊戲機——Game Gear之迷你復刻版。這部迷你復刻版體積只有原版約40%大小，尺寸相當於掌心約一半，採用1吋熒幕，配備單聲道喇叭、耳機插口與音量控制鍵，使用兩顆AAA電池或micro USB供電。主機有黑、藍、黃、紅四種顏色選擇，各內置四款不同遊戲，售價為4,980日圓（約355港元）。或許廠方都意識到用這麼袖珍的熒幕打機有難度，所以同步復刻熒幕放大鏡「BIG WINDOW micro」，不過只會以特典方式贈予一次過買齊四種顏色Game Gear Micro的機迷。

文：Joe

網址：60th.sega.com/ggmicro/
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