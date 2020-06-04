咖啡名店美膳

甘香濃郁的咖啡，不但令人精神抖擻，同時是享受片刻悠閒的生活品味。向來以優質咖啡作招徠的Cupping Room，最近選址中環蘇豪區，開設全新概念店Doubleshot by Cupping Room，新店集酒吧、餐廳及咖啡店於一身，供應單一產地精品咖啡、美食及特色雞尾酒，可一次過感受截然不同的餐飲體驗。文：褚愛琪 圖：陳鐵剛



精緻菜餚 手工甜點



因為疫症影響，最近才正式開業的Doubleshot by Cupping Room，是一家全新概念的酒吧餐廳，不少人看到店名中的Cupping Room，便會想起在上環及灣仔均有分店的輕食咖啡店Cupping Room Coffee Roasters。新店雖然來自同一品牌，但融合了咖啡店、酒吧及餐廳三種元素，不但可以享受輕食、歎咖啡，還供應特色雞尾酒及全新餐單。



下午六時後推出的晚市餐牌，可以吃到Boston Lobster "Bomba" Rice及Wagyu Barette等優質菜餚。前者用原隻新鮮波士頓龍蝦，配以西班牙短粒米，加入自家熬製的海鮮濃湯，將米粒煮至剛熟，飯粒吸收湯汁及龍蝦精華後，鮮甜煙韌，又有咬口。至於Wagyu Barette，是精挑細選來自澳洲Rangers Vally的穀飼和牛西冷部份，先煎後焗封鎖肉汁，伴以新鮮即製香草醬、新鮮牛肚菌蓉及用酒煮過的紅蘿蔔，連配菜亦用心製作，絕不馬虎。



至於下午六時前，餐廳主打單一產區的精品咖啡、三文治及甜點。由於餐廳其中一位老闆曾兩度成為香港咖啡大師賽冠軍，因此，對咖啡豆的要求極高，店內的咖啡豆主要來自埃塞俄比亞、肯亞及哥倫比亞產區，無論是Cappuccino或Latte，都由當日精選的單一咖啡豆調製而成。對咖啡再講究一點的話，可以選擇Espresso或手沖咖啡，細味更豐富的層次變化。以埃塞俄比亞Guji地區的Anasora Samiia日曬咖啡豆為例，是餐廳直接從咖啡豆農場製造商入貨，以確保品質，此豆經烘焙後，散發茶香、杏仁及薰衣草多重味道變化。品嚐咖啡同時，建議可伴以如Burnt Cheese Cake或Uji Matcha Lava Cake等手工甜點，由餐廳糕餅師傅每日新鮮即製，吃起來不會太甜膩。



Doubleshot by Cupping Room



地址：中環蘇豪荷李活道49號鴻豐商業中心1樓



查詢：9225 6639



