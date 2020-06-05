在時間軸上看血友病（上）

假若你是生長於70年代或以前，相信不少人兒時也領教過爸媽的「藤條炆豬肉」吧！在那個年代，體罰十分普遍，媽媽打仔打到出門口，屢見不鮮。不過，或許有些人，父母從來也不敢動手打他，因為即使一個微小的傷口，足以令孩子血流不止。要說的，正是血友病患者。



今時今日，血友病患者只須定期以靜脈注射「凝血因子」，便可預防出血。但早在三十多年前，「凝血因子」還未面世，到底患者是過着怎樣的生活呢？一連三星期的「在時間軸上看血友病」會帶大家走進時光隧道，從「過去」、「現在」與「未來」了解血友病治療的發展。在這裏，血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜，會帶大家認識一下血友病，並分享早年患者的生活。



血友病=「玻璃人」？



血友病是一種遺傳性的出血疾病，由於患者先天缺乏某種凝血因子，所以流血及止血的時間也比別人長。除了割傷或碰撞等外來因素，會令患者血流不止，即使患者動也不動，關節和肌肉也有機會無故地出血。



所以，早年血友病治療發展還未太成熟時，患者常被冠以「玻璃人」或「豆腐」等負面稱號。從事血液及血液腫瘤科多年的廖醫生說：「一般病情較嚴重的患者，通常在嬰孩時期，例如學行階段，父母便開始發現孩子稍有碰撞，便會出現嚴重瘀傷，而且膝蓋及腳眼等關節，經常有腫痛。當孩子接受小型手術時，例如兒童最常見的割包皮手術，醫生會發現，患者止血時間都比別人長。種種跡象，都會令醫生懷疑，病人有機會患有血友病。」



早年血友病患者的苦況



同一個病症，活在不同的時空裏，命運截然不同。在本港，大部份90後出生的血友病患者，只要在家定期注射「凝血因子」，便有效預防出血。但早年出生的患者，可沒有這麼幸運。在90年代以前，未有「凝血因子」的研發，患者在出血時，只有靠包紮傷口及輸血漿止血。即使輕微的損傷，如脫牙、注射針藥，傷口也有機會不停滲血超過一星期。「由於患者關節肌肉經常出血疼痛，他們都不願多活動，因此肌肉會逐漸萎縮。這批50至60歲以上的患者，很多時侯也得靠輪椅出入。除了關節肌肉出血，更危險的是內臟出血，尤其是腦出血。當患者的腦細胞逐漸死亡，有機會終身殘障、認知力下降，甚至有失去性命。所以，早年病情嚴重的患者，一般也活不到30歲。」廖醫生更指，在那個年代，有些學校會擔心血友病患者，會為學校添麻煩，索性拒收血友病童。所以，有父母為孩子報讀學校時，故意隱瞞其病情。即使在學校裏，患者也因為經常出血而缺課，嚴重影響學業成績。「我所接觸的一群較年長的患者中，大部份教育程度也不高，這個也可以理解的。加上患者在成長過程中，經常被人歧視，他們性格一般也比較沉靜，欠缺自信，社交能力薄弱，加上教育水平不高，體力勞動的工作他們又不能勝任，所以，這群50、60歲的患者當中，除非本身家庭經濟條件優厚，否則，大部份病友也處於社會的弱勢之中。」



血友病治療發展



直至90年代初，有了「凝血因子」的出現，血友病治療可謂有了新突破。廖醫生指，當時的凝血補充劑，都來自血液捐贈者。當患者出血，醫院便替他注射凝血因子止血。可是，早期的凝血製品，並沒有有效的消毒殺菌方法，令不少患者因而感染丙型肝炎或愛滋病。直至1992年，凝血製品都採用了高效的消毒技術，安全性大大提高，再也沒有患者因注射凝血因子，而感染愛滋病或丙型肝炎了。2010年開始，政府更通過撥款，資助血友病患者，在家中定期注射「凝血因子」，作預防性治療，患者可以過着跟正常人無異的生活了。



前人的痛苦經歷，就像一股動力，推動醫學界一直向前邁進，不斷研製新藥物，為血友病患者帶來新希望。繼「凝血因子」靜脈注射，近年醫學界更研發出了皮下注射藥物及基因治療，一步步提升血患者的生活質素。下星期五的「在時間軸上看血友病」，會繼續跟大家深入探討一下，血友病近年的治療新方向。