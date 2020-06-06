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夏日必讀！ 美白抗氧精選

2020-06-06 列印
arzt skin Hyaluronic Acid Filling Serum $680 藍銅胜肽能可助增生膠原蛋白及透明質酸，幫助皮膚幹細胞生長，而藍銅由三個胺基酸及銅離子組成，份子極小，能直達基底膜，激生肌底骨膠原，能有助修復肌膚，同時有抗氧化功效，令肌膚重現透明感。
抗氧化測試︰ 效果算明顯，有塗的一邊明顯白淨，氧化情況不嚴重。 無搽(左) 搽了(右)
Sisley Phyto-blanc Pure Bright Activating Serum $2,600 蘊含維他命E醋酸酯、天然紅沒藥醇萃取、野生百里香萃取及維他命B3等，可有助預防過量黑色素的產生，令肌膚保持亮白。
抗氧化測試︰ 有塗精華的一邊較白淨，沒有氧化情況，效果頗理想。 無搽(左) 搽了(右)
mtm Custom-Blended Re-White Essence $1,550 藥白系列獲得日本「醫藥部外品」認證，令消費者有一定信心，主要成份傳明酸，可助截擊黑色素，有助抑制纖溶酶的活性，從根源杜絕黑色素形成。
抗氧化測試︰ 有塗精華的蘋果明顯白淨無斑點，效果出色。 無搽(左) 搽了(右)
Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution $495 蘊含活性維他命C、白樺精華及牡丹精華，亮白同時有補濕作用，由於產品不含色素、光擴散劑、矽、Paraben防腐劑及香料，所以敏感肌亦可使用。
抗氧化測試︰ 效果明顯， 有塗的一邊明顯白淨，而且色澤很均勻。 無搽(左) 搽了(右)
夏日必讀！ 美白抗氧精選
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        因為經常戴口罩關係，大家對於護膚程序都疏懶了，皮膚暗啞又有色班，正好是美白產品出動的時候！今次我們搜羅四支近期受網美好評的美白精華，並將精華滴進蘋果表面進行抗氧美白測試，看看成效如何。想進一步了解的話，記住同時登入《Headlife》facebook專頁睇片。

        美白抗氧測試 （測試過程︰將美白精華滴落蘋果表面，經過一晚時間後，再看效果。）

文︰Angel　圖︰Gary Tsai、陳鐵剛
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