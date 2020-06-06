15.6吋手提芒 流動娛樂工作站

隨着現代人工作、娛樂模式轉變，近年電腦廠紛紛推出用途多元化的手提顯示器，好像MSI早前推出的OPTIX MAG161V，除了可充當PC筆電的第二熒幕，這個機身輕薄的15.6吋芒，還可經USB-C或HDMI連接手機或Switch，化身流動工作站或遊戲平台，更重要是可直接由手機等裝置供電，不用額外火牛，機動性十足。文、圖：B1807 查詢：漢科/3626 9899



手機工作好拍檔



若是HUAWEI、Samsung高階手機用戶，應該知道手機支援桌面模式，前者稱為EMUI Desktop，後者叫作Samsung DeX，簡單經USB-C線外接電腦芒或電視，再配合無線鍵盤及滑鼠，即可以化身流動工作平台，利用大熒幕來上網或工作，問題是電腦芒或電視不一定隨處找到，令桌面模式一直難有用武之地，OPTIX MAG161V一類的手提顯示器正好應運而生，別看畫面達15.6吋，機身其實做得相當纖薄，厚度不過11mm，重量只有895g，最吸引的地方，是使用時毋須額外連接電源，直接從手機的USB-C取電即可，流動性進一步提升，可謂手機最佳拍檔。



話說回來，OPTIX MAG161V用上IPS面板，擁有全高清解像度（1,920×1,080），亮度為180nits，畫面兩側可視角度達178度，實試色彩還原度不俗，亮度也足夠，機側除了開關掣，還有一個Jog Dial撥輪，不但可以調校亮度及對比度，還可打開設定畫面，因應顯示內容從標準、影院、FPS、RTS及護眼模式中切換，亦可選擇色溫及Gamma值。



打機煲劇多用途



如上文所說，OPTIX MAG161V用途廣泛，又豈只手機可用？其實還可以經USB-C外接Notebook、平板充當第二熒幕，提升工作效率，也可藉mini HDMI接駁SWITCH一類遊戲主機或影碟播放器，隨時變身個人遊戲平台打機。除了可經3.5mm插入耳筒，由於熒幕內置一對喇叭，打機睇碟都可以有不俗的聲效輸出，實試把音量調校至最大，亦未聽到有拆聲的情況出現。若是玩手機遊戲，如覺得手機熒幕太小，也可以接上OPTIX MAG161V以鏡像模式將遊戲畫面放大至15.6吋，投入程度肯定大增。對於拍友，這個手提芒也有用武之地，可以作為相機的外接顯示器，外出拍攝可即時利用大熒幕查看對焦是準確、成色表現是否理想等。