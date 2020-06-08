﻿Xperia 1 II 日系5G旗艦

本地5G開通兩個月，然而手機選擇不多，如鍾情日系機款，終有藉口升級，事關Sony將於本月中推出首款5G旗艦Xperia 1 II，高速流動上網以外，影拍實力亦顯著提升，配合Photo Pro App，由拍攝介面到追蹤對焦，以至支援鎖定寵物的Eye AF，體驗確有同廠Alpha相機味道，加上3.5mm回歸可以盡享Hi-Res音樂，以及畫質出色的4K OLED靚芒，歌、影、視交足功課。



3.5mm、無線充電回歸



機身修長的Xperia 1 II沿用6.5吋21：9比例4K OLED熒幕，外形乍看與上代分別不大，實在體積稍微縮小，並在細節位做了不少改動，如機側開關掣與指紋感應器再次合二為一，開機解鎖更方便。另聽筒移至頂部並隱瞞於邊框，配合原先置於機底的喇叭同樣改成前向式，令一對喇叭聲音傳送更為對稱，無論播歌、睇戲或打機，立體聲都有更佳效果。對樂迷來說，另一喜訊是3.5mm耳筒插口回歸，面對aptX HD、LDAC無線耳筒訊號經常受干擾，斷線窒播讓人受不了，想好好聆聽Hi-Res音樂，還是直插有線耳筒直截了當，事實Xperia 1 II音色表現討好，尤其音訊處理經調校，令左、右聲道干擾降至20dB，還預載升級版DSEE Ultimate音效，可經AI為壓縮音檔帶來更好音質。



回歸的還有無線充電，Xperia 1 II的4,000mAh容量電池除了支援PD快速充電，只需30分鐘即可由零電量充電至50%，還一如昔日的XZ系列，對應Qi快速無線充電。說起效能，新作貴為5G旗艦，當然用上最新Snapdragon 865八核心，內置8GB RAM及256GB儲存容量，支援外加micro SD卡，《安兔兔》測試跑分為542,285，表現與一眾S865旗艦相若。



T*鍍膜三鏡 焦段更全面



叫一眾Fans最關心的，相信是Xperia 1 II影拍表現。鏡頭方面，新作三鏡組合先從機背中央移回左側，同時換上全新組件，三個12MP鏡頭焦距分別是16mm、24mm及70mm，有別上代16/26/50mm，且首置3D iToF感測器，除了廣角更Wide，遠攝更能拉近景物，所有鏡頭均加入ZEISS T*鍍膜，有效減少光線反射，色彩還原更逼真，當中廣角主鏡更用上1/1.17吋大Sensor，像素面積增至1.8µm，感光靈敏度更比上代大增逾50%，不論日拍夜攝，成像質素均有顯著提升。



新作不但擁有媲美同廠Alpha相機的高速對焦表現，支援20fps AF/AE追蹤連拍，更可利用實時Eye AF準確鎖定主體（包括人及寵物），就連拍攝介面及操作亦愈來愈有相機影子。且看新增的《Photo Pro》App，讓用戶在一個畫面下，同時構圖、轉換Auto/P/S/M模式、選擇對焦及測光模式，又或開啟AF-ON、AEL等功能，配合機側的快門掣，感覺真與相機無異。拍片方面，Xperia 1 II同樣預載了功能專業的《Cinema Pro》App，且首度支援4K/60fps及2K/120fps錄影。



Xperia 1 II



熒幕：6.5吋4K OLED



操作平台：Android 10



內置記憶：8GB RAM、256GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：4,000mAh



體積/重量：166×72×7.9mm/181g



售價：$7,999（6月中旬推出）



文、圖：B1807



查詢：Sony/2833 5129



