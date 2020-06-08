﻿主教座堂 洗滌心靈

澳洲雪梨（Sydney）地標雪梨塔所在的市中心區，遊人如鯽，想不到是在繁華鬧市旁邊，竟然可找到一處寧靜迷人的偷閒好去處，這個以聖母主教座堂（St. Mary's Cathedral）為重點的地方，寧靜神聖，絕對是大家在雪梨的心靈綠洲。



到雪梨遊玩，除卻環形碼頭一帶的雪梨歌劇院及雪梨大橋是必遊景點，屹立市中心區的雪梨塔（Sydney Tower），同樣極具人氣，不過大家也許不曾留意，只要由雪梨塔徒步約兩個街口，便可來到一處有偌大公園及宏偉教堂的區域，而這裏正是不少當地人的偷閒綠洲。



跟市中心區隔着一條大道的海德公園（Hyde Park），稱得上是區內市肺，漂亮的大噴水池、綠油油的大草地，以及在草地上躺着享受日光浴的當地人及悠閒散步的鴿子，便構成一道道的好風景。不過更惹人注目的，還是在海德公園背後的雪梨聖母主教座堂。



澳洲最古老宗教建築



這座哥德式宏偉教堂，不但是澳洲最古老的宗教建築物，也是當地最大的教堂及天主教雪梨總教區的主教座堂。教堂始建於1821年，在1865年被大火燒毀後，由建築師William Wilkinson Wardell着手重建，並在2000年增建成今日所見的雙塔模樣。聖母主教座堂，長約一百零七米，中殿寬二十四點三米，中心塔樓高四十六點三米，在1950年代前都是雪梨最高的建築物，至於後來增建的雙塔，更高達七十四點六米，由於外觀宏偉震撼，令其成為雪梨的地標建築之一。



以雪梨當地的砂岩砌磚建成的聖母主教座堂，外部的黃褐色彩深淺不一，成為特色之一，另外教堂周遭建有不少尖頂及尖刺，據說便是為了防止鴿子駐足，遺下大量排泄物而弄污教堂呢！



進到教堂內部，更予人莊嚴感覺，高聳的聖殿、神聖的氛圍、兩側的宗教壁畫，都教人看得入神。此外，教堂內的另一亮點，便是一扇扇自1881年起由英國伯明翰Hardman工作室的巧手工匠製作的彩繪玻璃窗戶，每一扇窗，都生動傳神地描繪出一個《聖經》故事，值得細心欣賞。



網頁：www.stmaryscathedral.org.au



文、圖：林逸