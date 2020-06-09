﻿德島大步危 探東瀛妖怪

大步危是日本四國德島縣的著名遊點，在此除可看到鬼斧神工的自然勝景，還有教人毛骨悚然的妖怪傳說，原來在大步危一帶便有一所妖怪屋敷，展示着眾多當地及其他東瀛妖怪的驚嚇造型及傳說故事，鍾情妖怪探奇的朋友，有機會切記到此一遊。



開幕十載 展品豐富



地處一隅的四國德島縣三好市（Miyoshi）、三十二號國道上鄰近大步危的位置，有一處名為「道之站大步危」的休息站，這裏除備有一般日本公路休息站的設施，最特別是還設有一所妖怪屋敷，吸引不少喜歡妖怪的朋友前來朝聖。



身兼關西觀光大使及三好市海外觀光推進Image Character的二人組合Mukoangie的木哥（Muko）及杏子（Angie），今年年初便特意造訪這家妖怪屋敷。據他倆表示，三好市境內的大步危及祖谷一帶，自古以來便流傳着許多妖怪傳說，市內的山城町，更被視為《鬼太郎》漫畫描述的妖怪兒啼爺的發祥地，難怪繪畫《鬼太郎》的漫畫大師水木茂，也以世界妖怪協會會長的身份，在2008年將三好市列為日本第二個的「怪遺產」，成為繼鳥取縣境港市後的另一個鬼怪之地。正因如此，在2010年7月25日，妖怪屋敷便在距離兒啼爺發祥地不遠的道之站大步危開幕，來到下月，便是十周年了。



雖說開設妖怪屋敷的目的，是向訪客介紹以兒啼爺為首、超過一百六十種的山城町妖怪中廣為流傳的大約七十種，不過館內展示的一眾妖怪造型及相關資料，絕對沒有想像中那麼恐怖，當中包括妖怪屋敷入口處的兒啼爺，以及進館後可見的大天狗、老鷹妖、河猿怪、獨眼怪、川赤子、大腳怪及閻魔大王等等，都成為「打卡」對象，只有較為陰森黑暗的山城坑或會有點嚇人效果。



石頭之家 大開眼界



在妖怪屋敷上層，還可找到石の博物館（石之博物館），顧名思義，這是一家以石頭為主題的博物館，當中除會圖文並茂地介紹區內大步危及小步危一帶的奇岩怪石形成歷史，少不了的當然是透過實物展示，讓大家一睹這些一、兩億年前在海底形成的結晶片岩的「真身」。



網頁：wx07.wadax.ne.jp/~yamashiro-info-jp/cp-bin/wordpress/



文：林逸 圖：木哥、杏子@Mukoangie