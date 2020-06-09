﻿Egg Mania 禽蛋七味

禽蛋飴養歷史源遠流長，據說早於公元前七千多年已經有記載，直至公元前800年，鵪鶉蛋一度成為食用禽蛋之冠。時至今日，風味樸實的雞鴨鵝蛋不止是家常菜，配合大廚的心思和烹調，更化身風味獨特的禽蛋美饌。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



家常雞蛋風味樸實，煎蛋口感香脆豐富，炒蛋細滑Creamy，烚蛋則蛋香撲鼻，看似平實的禽蛋不但可塑性高，且風味百變。



瑟縮於文華東方酒店一隅的The Chinnery洋溢英倫Gastropub情懷，行政總廚Robin Zavou筆下的蘇格蘭蛋Scotch Eggs，按傳統沿用去衣香草豬肉腸泥裹着半煮雞蛋，再掛上質感額外輕盈的日式Panko麵包糠炸煮，外層黃金酥脆，內裏口感油潤，吃時醮上少許芥末蛋黃醬添辛刺甜酸，綿蜜豐盛。雲咸街New Punjab Club的土窯爐蘇格蘭蛋Tandoori Anda，富昔日英屬印度的殖民地色彩，主廚Palash以Roti印度煎餅麵團取代傳統麵包糠，配合印度土窯爐明火烤焗，Roti外層份外薄脆輕盈，內裏半熟Taiyouran日本蛋豐盛微甜，佐以Kachumbar印度辣椒洋葱酸醬及土窯爐燻鹽提升辛香深度，風味獨特。至於置地文華東方酒店SOMM的酥皮絲日本蛋，既是傳統Scotch Eggs的中東變奏，亦可說是Knafeh中東芝士餅的鹹食版本，行政總廚Richard Ekkebus沿用中東千層酥皮絲Kadaifi裹着半熟Taiyouran日本蛋炸煮，恍如鳥巢的外層不但賣相精緻，且口感香脆，層次分明，內泛橙紅的半熟日本蛋黃如泉水湧出，質感豐盈潤滑，而頂層放上燻煙香氣十足且口感Grainy的梭鱸籽，風味迷人。



異國風味 禽蛋美饌



位於蘇豪自動電梯旁的Kinship，由英美廚師孖寶Chris和Arron主理，燒焦洋葱意大利飯以法國南部尼斯大熱的Beignet襯托。法式炸泡芙Beignet沿用麵包麵粉搓揉發酵，口感因而額外Chewy，配合外圈焦燶而中心軟嫩焦甜的燒焦洋葱片，以及沿用喼汁高湯入饌的意大利米飯，甜酸焦香四味皆備。



披上天婦羅炸衣的東洋雞蛋黄風味樸實，天婦羅廚師Sakuma San沿用無酵素廣島新紀元蛋黃入饌，外層輕盈薄脆，內裏加大碼半軟蛋黃口感Creamy且味道濃郁，配合頂層俄羅斯Oscietra鱘魚子醬添鹹鮮口感，隨附的東瀛米飯粒粒飽滿，樸實窩心。至於家常烚雙蛋黃更是無價寶，光顧多年的嘉咸街街巿相熟蛋檔老闆，特意為老顧客送上一隻千分之一機會的雙蛋黃走地雞蛋，寄予無限祝福。雞蛋以外，懷舊鵪鶉蛋燒賣皮薄餡靚，放上一小隻鵪鶉蛋添豐潤，昔日風味盎然。



a. The Chinnery/2825 4009



b. New Punjab Club/2368 1223



c. SOMM/2132 0033



d. Kinship/2520 0899



e. 四季菊/2805 0600



f. 鴻利蛋莊/中環嘉咸街4號A檔



g. 名都酒樓/2865 1988