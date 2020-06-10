﻿九龍灣拜四面佛

不少香港人會專程飛到泰國參拜四面佛，卻未必知道，在九龍灣也有一座極具規模的四面佛，三年前與位處的商廈「九龍灣高銀金融國際中心」同期落成，佛亭內面積約七平方米，四面佛舍整體則佔地逾六十平方米，如今已開放供市民參拜。



今年四面佛終於完成了申請程序，正式開放予公眾，原來商廈業主本身是虔誠信徒，希望開放四面佛後，會為大家帶來更多正能量與新希望。負責人William跟筆者談到整個建築計劃，其實要符合他們大廈的標準，尤其大廈本身具有環保相關認證，所以在建築四面佛之時，他們主要考慮不是玄學或風水有關的數據，反而是建築物的重量與位置是否符合環保條件。



四面佛像高九十九厘米，由泰籍創意大師Wongsawat Wongprasert設計，這是他在中國興建的第五座四面佛塔，由設計到完工，歷時超過半年。泰國工匠們負責為銅像鑄造玻璃工藝，然後將不同部份運往香港再組裝，鍍金工序則在九龍灣現場進行，由兩位工匠花一星期時間，把二百多公斤的雕塑鍍金，工程約消耗超過七百塊金箔。



William表示，他們跟隨曼谷四面佛的傳統，設有還願舞表演環節，目前表演時間為晚上7時至9時的正點舉行，表演者全部是由泰國聘請的文化研究系學生，他們對這方面的認知均非常專業。說到參拜之方法，亦是跟拜曼谷四面佛一樣，先由正面入口作順時針方法逐一許願上香便可。信徒若是覺得如願便要還神，方法是帶備貢品如椰青、芒果等水果、鮮花等，再次前來參拜即可。



香港四面佛



地址：香港九龍灣啓祥道17號高銀金融國際中心前院



查詢：2588 9341



網址：www.brahmashrine.org.hk/zh-hant/



文、圖：Kengi