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﻿空氣淨化機 慳位便攜

2020-06-10 列印
﻿空氣淨化機 慳位便攜
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　　近期大家特別關注衞生問題，對清新機的需求更急增，然而一般清新機未必適合擺放於細小的辦公室，外形小巧的AirMagic360迷你便攜式消毒空氣淨化機，可能更切合實際需要。此空氣淨化機只有粉盒般大小，機身小巧，並具有電壓催化臭氧技術，淨化室內環境同時將異味清除。若使用慳電模式，只需充電兩至三小時，便可無間斷連續使用五天，亦可連接USB電線長期於室內使用，無論擺放於車廂、辦公室、洗手間都適合。

售價：$499　查詢：3188 5829

文︰Angel

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