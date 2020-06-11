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﻿今期熱賣 Model 3 長氣取勝

2020-06-11 列印
■Model 3 Long Range新版外形跟同系其他版本沒大分別。
■原車配用19吋胎軨，車尾貼有Dual Motor字樣。
■車廂設計簡單，所有操作及顯示均在15吋觸控屏幕進行。
■電能系統狀態及續航距離可於屏幕顯示。
■後排腳位充裕，頭部卻很貼近玻璃頂。
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        今年首四個月全港交投量最高新車正是Tesla Model 3，據聞登記數量超過七百部，是電動車熱潮再次來臨，抑或只是市場沒其他類似選擇？

        Model 3自去年9月開始成交量持續高企，原因之一據講是早前積壓大批定單，直至近月開始大批新車到港交付，造就疫市上升之勢。這款四門小房車正如平治C-Class和寶馬3系，格式上迎合本地家庭所需，加上性價比吸引，特別是入門後驅版一換一車價為$330,000起，所以吸引汽油車用家換購。

　　圖中新到港Model 3 Long Range四驅版，是系列內續航力最高（560km）中級成員，一換一車價約四十一萬元，較入門版貴七萬，卻比頂級Performance四驅版便宜十萬元，性能表現剛好在兩者之間，加速力和操控性較相同價錢汽油車對手強勁，不過豪華感、舒適度，以及用料造工都未及名牌德國對手。

　　值得留意是使用Tesla Supercharger快速充電須要付費，現為$3.1/kWh，由零充滿約$250，可能比入油便宜四倍，很吸引？只要你接受到每星期去指定地點充電約一小時、保險費較昂貴，應該沒大問題。

Model 3規格

傳動：79.5kWh鋰電+前後電馬達，四驅 續航力：560km（WLTP標準） 0至100km/h：4.6秒 

快充電時間/收費：30分鐘回復300km / 每1kWh約$3.1 售價：$554,000起（一換一$401,500起） 查詢：3974 0254

文：彭志揚

圖：William
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