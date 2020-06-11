﻿歐陸盛饌伴美景

法國菜被譽為最講究的高級料理之一，不少來自當地的星級名廚，都視烹調為創作藝術品，追求近乎完美的用餐體驗。剛於尖沙咀開業的Harbourside Grill，不但坐擁一百八十度的無敵維港景致，還請來曾在法國米芝蓮三星餐廳任職的Chef Armand Sablon坐鎮，呈現令人回味無窮的星級盛宴。



環球食材 慢煮烤焗



Grill的行政總廚Chef Armand Sablon，同時擁有英國及法國血統。他在英國出生及成長，自小受媽媽及在法國任職麵包師的祖父影響，愛上烹調及創作菜式，及後更獲得不少廚師夢寐以求的Roux獎學金，前往法國米芝蓮三星餐廳L'Auberge de I'ill深造學藝。學成後，Chef Sablon回到倫敦，先後擔任多家五星級酒店的行政總廚及飲食顧問，後期更負責管理經常招待英國皇室人員的Hotel Cafe Royal。



Chef Sablon表示，新店的菜式以燒烤為主，同時融入他個人風格的烹調技巧，呈現出獨特的歐陸料理。選材方面，Chef Sablon精挑來自世界各地的時令優質食材，包括法國生蠔Fine de Claire、英國Yorkshire青蘆筍、日本北海道珍寶帶子、澳洲牛柳肉及獲美國農業部USDA認證美國Creekstone Farms的肉眼扒等，並因應每種食材，度身訂造不同的烹調方法，以凸顯最佳的味道。



好像法國生蠔，這裏的吃法不是蘸上檸檬汁，而是每隻生蠔上面，都加上Chef Sablon以Gin and Tonic雞尾酒為靈感製成的氈酒冰沙及醃製過的青瓜粒，令蠔肉入口更為清爽及鮮甜。至於北海道珍寶帶子的做法配搭，亦與別不同，香煎過的帶子，伴以咖喱椰菜花蓉、酸豆及金葡萄乾，提升味道層次，配以脆皮豬腩肉作伴碟。賣相看似普通的豬腩肉，經過至少十二小時慢煮，然後放入烤爐焗至香脆，入口卻不油膩。餐廳專程由西班牙引入用木炭作燃料的燒烤爐，溫度高達攝氏三百五十度，可於短時間內將肉扒燒熟，鎖住肉汁，令肉扒有陣陣炭香之餘，亦保持細緻幼嫩的肉質。值得一提是，餐廳設有開揚的露天茶座，並以大片落地玻璃窗分隔室內用餐區及酒吧，無論坐在任何角落，都可以欣賞到無敵的維港景致。



文：褚愛琪 圖：黃頌偉