在時間軸上看血友病

上星期跟大家分享過，早年血友病患者的生活及治療方向。在「凝血因子」治療還未出現的世代，患者每次血流不止，只得靠輸入血漿及包紥止血。一些病情嚴重的患者，即使動也不動，每月也有數次關節肌肉無故地出血，疼痛難當，令他們飽受精神及肉體的折磨。







這群50至60歲以上的患者，由於肌肉逐漸萎縮，大部份時間也得靠輪椅出入。直至80年代，「凝血因子」的誕生，徹底扭轉了血友病患者的命運。在這星期，由中文大學醫學院兒科學系教授李志光，帶我們了解一下，今時今日的血友病患者的生活，治療上有何新發展。



從80年代至2010年



自80年代，「凝血因子」開始應用於血友病治療上，醫院開始遂步提供「凝血因子」給兒童血友病患者，在家中作預防性治療。到90年代，凝血製品的消毒及殺菌技術不斷進步，已經絕少患者因注射「凝血因子」而感染愛滋病或丙型肝炎。而近十年，血友病治療發展一個最重要里程碑，可以說是2010年起，政府通過撥款，資助所有成年及兒童血友病患者，在家中定期注射「凝血因子」，作預防性治療。李教授從事兒童血液及腫瘤科多年，跟病者及家屬，一起走過無數生命的無常，也親眼見證着不同年代的血友病患者，在醫學不斷進步下，生活有何轉變。「患者每星期兩至三次，在家中以靜脈注射方式補充『凝血因子』，生活的自由度大得多了。未有『凝血因子』前，患者簡單如跑步，也會關節肌肉出血。現在，患者可以在運動前，預先注射「凝血因子」，在運動期間便不易出血。一些輕微的出血情況，例如流牙血，只要注射一針凝血因子，有需要時，配合口服止血藥，已經可以有效止血。輕微的關節或肌肉出血，一針至兩針『凝血因子』作補充，已經足夠。」



「凝血因子」能百分百預防出血？



李教授指，只要定期注射藥物，配合健康的生活規律，九成以上患者平日也甚少出血。「有些患者未接受『凝血因子』前，每年也有八至十次出血，經常要入院捱針，現在減至每年入院或在家中補針一至兩次。不過，『凝血因子』並不能百分百預防出血。我也會提醒患者，盡量避免撞擊性運動，如籃球或足球。一些小型手術，例如割除粉瘤，一般在手術前打一針，手術後補一針，已經足夠。若是大型開放性手術，如開腦手術，則需要連續注射七至十天『凝血因子』作補充。」



帶抗體的甲型血友病患者之苦



本港二百二十多名血友病患者中，八成半屬甲型，他們體內缺乏「第8凝血因子」。雖然定期補充「第8凝血因子」，大大提升了血友病患者生活質素，不幸的是，當中有一成半甲型血友病患者，身體對「第8凝血因子」產生抗體，即使注射相應凝血因子，亦被抗體中和，無法有效止血。一直以來，他們只有兩種治療方法可以選擇，一種是頻繁地輸入高劑量濃縮「凝血因子」，作為免疫耐受療法，希望將抗體清除；或當身體出血時，入院注射繞道治療藥物，繞過「第8凝血因子」，令身體凝血。可是兩種治療成效因人而異。這一群患者，由於關節重複性出血，令關節出現慢性嚴重損傷，甚或出現變形，肌肉漸漸萎縮。李教授憶述：「記得有一位十來歲的病人，他留院的時間，比留在家中還多，長期受病患拆磨，嚴重影響他的情緒，對他來說，人生根本毫無意義。」



新藥物為患者帶來曙光



近年，醫學界研發出一款新藥物「雙特異性單株抗體」。它能取代「第8凝血因子」功能，將第9A凝血因子，同第10凝血因子聚集，同時啟動第10凝血因子，產生凝血酶，令血液凝固，大大減少出血。新藥物相比「凝血因子」更長效，患者只需約每一至四星期，作一次皮下注射，便有效預防出血，而且皮下注射的方式也十分簡便，在肚皮或手臂注射，身體便會慢慢吸收。「我有病人在過去一年，可以說並沒有試過出血。亦有另一位患者，以前要坐輪椅入院，現在可以自己行走，甚至作一些輕量的運動。另有一位成年患者，以往在工作及生活上也受到百般限制，轉用了新藥之後，整個人生也有着重大的改變，近年還結婚生孩子，組織美滿家庭。所以，新藥物實在改寫了患者的命運，令他們有機會過着與正常人無異的生活。」



醫管局現時全數資助對「第8凝血因子」有抗體的甲型血友病患者，注射「雙特異性單株抗體」。雖然沒有抗體的甲型血友病患者，基本上也適合注射新藥，但他們暫時並不在政府資助範圍內。至於長遠會否納入藥物名冊，供所有甲型血友病患者使用，李教授認為，目前仍然言之尚早，新藥需要更多數據支持，確保藥物的安全性。行醫多年，旁觀太多病榻上受苦的兒童，李教授坦然：「作為照顧血液病兒科醫生，每當看見有新藥物，大大減輕患者生活上的痛苦，令一個原本自暴自棄、找不到活着的意義和價值的人，得以重生，我的確十分欣喜。希望將來會有更加多新藥物研發，幫助患者脫離病患之痛苦。」



