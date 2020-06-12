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﻿PlayStation優惠最後召集

2020-06-12 列印
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  在Sony公佈PlayStation 5新消息的同時，PS4亦正推行「Days of Play」全球優惠活動，實行以減價回饋機迷，今次優惠由主機、周邊產品、遊戲軟件以至網絡服務全面網羅，而且部份減幅夠進取，以下載版遊戲為例，熱門新Game《人中之龍7》便減至半價，《仁王2》、《Resident Evil 3》、《Monster Hunter World：Iceborne》亦有六七折至七折優惠，《FIFA 20》更加70元有交易，非常抵玩！留意優惠期至6月16日。

　　值得一提的是，現凡於全線PlayStation Platinum Shop及Sony Store預訂將於7月17日發售的《Ghost of Tsushima》藍光光碟普通版或珍藏版，可獲限量版御守鎖匙扣。文：Joe
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