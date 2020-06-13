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﻿Editor's Choice 炎夏防曬新推介

2020-06-13 列印
﻿Editor's Choice 炎夏防曬新推介
防曬指數：★★ 推介度：★★ 添珠光感 RMK Creamy Polished Base N EX-03 $320 蘊含具補濕效果的透明質酸、鼠尾草精華及有助緊致肌膚的迷迭香葉精華等，為日間肌膚保持滋潤，維持完美妝效，帶來紅潤感和閃耀的珠光感。
防曬指數：★★ 推介度：★★ 吸油最強 EXCEL Lasting Touch Base Silky Smoothing $155 蘊含美容精華包括維他命C誘導體、神經酰胺、果實萃取物等，另內含兩種粉末，可吸付多餘皮脂、油脂，令妝容長效貼服，夏天使用防止脫妝。
防曬指數：★★★ 推介度：★★ 預防老化 Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense Sunscreen $325 質感輕透啞緻的防曬乳，蘊含SPF 50 PA++++24小時補濕，並呵護肌膚，有效預防早期的老化痕跡及黑色素形成。
防曬指數：★★ 推介度：★★★ 清爽修護 Chantecaille Ultra Sun Protection SPF 45 PA++ Anti-Glycation Primer $890 有效阻擋UVA及UVB，並具紓緩功效的植物萃取為主要成份，具修護作用，且不含油份，可帶來清爽效果。
防曬指數：★★ 推介度：★★ 亮白美顏 Sulwhasoo UV WISE Brightening Multi Protector $570 溫和提亮防曬霜，有效保護肌膚免受有害紫外線及環境刺激侵害，同時有亮白效果。
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         夏日陽光猛烈，若然不好好保護皮膚，適時塗上防曬，肌膚就會變得又嚡又乾，而且出現雀斑。雀斑浮現後難以減淡，最理想的方法始終是預防勝於治療。今天就看看編輯之選！
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