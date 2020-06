無劇透 THE LAST OF US PART II 爆機速評

這段時期大家都同心抗疫,經過數月來的努力,總算有望回歸正常生活。然而在《THE LAST OF US PART II》的遊戲世界裏,人類便沒有那麼幸運,最終敵不過可怕的真菌感染,而令文明社會幾乎瓦解。這款今年度PS4話題作,到底是否一如大家預期?就讓已完成媒體試玩的筆者為你拆解!



將於6月19日見街的《THE LAST OF US PART II》,玩法與前作大同小異,玩者要對付的敵人,同樣為四處流連的感染者與苟延殘喘的人類,前者即類似喪屍,聽覺敏銳但視力奇差,當中又細分幾種類;後者則是與主角一方敵對的武裝勢力。由於武器、彈藥補給有限,對付敵人主要是靠聆聽他們動靜繼而潛行偷襲,逼不得已時才動用槍械駁火。至於新增的守衞犬,懂得憑氣味尋找玩者藏身位置,需要用不一樣的方法對付。一路上玩者也可以收集材料,自行製作簡單武器、改裝槍械或提升技能。遊戲設有五種難易度選擇,加上適度提示及頻繁的Auto Save,就算閣下是動作Game新手,理應也不會遇上太大困難。



反傳統野心之作



以同類作品來說,《THE LAST OF US PART II》的遊戲時間意外地長,雖然並非Open World設計,版圖還是有相當規模,以筆者喜歡地毯式緩慢探索的節奏,第一周目結果花了接近三十小時才完成,而收集及強化條件不算苛刻,基本第二周目已可搞定。畫質方面,此作毫無疑問屬PS4頂級水平,除了細緻呈現西雅圖等地在廢墟化後的另類美,角色的神情、動態亦毫不生硬,彼此間的互動交流,就像活生生的真人演出。



相對於前作展現愛與犧牲小我的主旨,今集開發商Naughty Dog大膽地作出一百八十度轉變,描寫出一個關於復仇的故事,艾莉亦不再是昔日那需要保護的小女孩。《THE LAST OF US PART II》非常着重於讓玩者代入角色,以親身體驗陷於復仇旋渦中的心路歷程。遊戲的其中一大突破,是跳出了傳統動作冒險的英雄主義格局,所強調的寫實並非只限於畫面上,更大程度是從故事及各人的舉動反映出來。事實上遊戲中不論是玩者一方抑或站在面前的敵人,均難分黑白對錯,不同勢力、不同立場人物之間的激烈衝突,正好演活了末世中人類掙扎求存的殘酷現實。為遵循廠方指引,筆者恕不在這裏劇透了,可以說的是,早前網上所謂的劇情流出,跟實際從頭到尾玩一遍,感受完全兩回事。



《THE LAST OF US PART II》



平台:PS4



售價:$468



查詢:asia.playstation.com



Like:



‧場景逼真,探索感強。



‧人物刻畫細緻



‧劇情緊湊,跌宕起伏。



Dislike:



‧追加元素偏少



文:Joe Tse