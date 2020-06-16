朝聖巴黎新地標

疫情雖令世界各地的發展看似驟然停頓，可是這並不表示所有的新猷都被叫停，以法國巴黎為例，當地多個注目新地標均已整裝待發，包括由證券交易所改建的皮諾藏品館、海軍府打造的新文化聖地，都教巴黎變得不再一樣。



文：Rachel圖：星島圖片庫、網上圖片



百年古蹟 變身藝術展館



即將在巴黎登場的一眾新地標中，最令人期待的，想必是由巴黎舊證券交易所（Bourse de Commerce）改建的皮諾藏品館（Bourse de Commerce-Pinault Collection）。這幢位於巴黎雷阿勒區（Quartier des Halles）的新古典風格建築，始建於十八世紀，本為粟米交易市場，1889年起成為證券交易所超過一個世紀，直至1998年才功成身退。建築物後來被法國奢侈品牌大亨Francois Pinault（皮諾）購得，改建為私人藏品館，本擬於今年開幕，可惜在疫情影響下，已決定延至明年春季才告啟用。



熟悉時裝界的朋友，相信無人不識皮諾，他正是Gucci及Balenciaga等超級品牌的創辦人，為改建這幢古雅建築，他特意請來日本國寶級建築師安藤忠雄操刀，保留建築物的整體結構（尤其是標誌性的玻璃穹頂）之餘，更在底下巧妙地增設巨大的中空混凝土支柱，將古典與時尚結合。展館預計可提供三千平方米的展覽空間，主要用作展示皮諾的私人藝術收藏品，包括現時擺放在威尼斯皮諾私人博物館的珍品，日後都有機會在此展出。



至於位處於巴黎皇家大街（Rue Royale）的海軍府（Htel de la Marine），近年也被改建成為巴黎的新文化聖地，預計今年內開幕，將設有展覽館、書店、餐廳、茶室及商店等設施，其中展覽館將會展出卡塔爾前埃米爾（君主）約六千件私人藏品，珍貴無比。說到巴黎海軍府，建於1774年，向為法國的海軍重地，近年曾多次在此召開國際會議，陳設金碧輝煌，很有法國皇室的貴氣。



查詢：



www.boursedecommerce.fr（皮諾藏品館）



www.hotel-de-la-marine.paris（巴黎海軍府）



