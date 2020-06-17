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即日開售 Ghibli Ribelle 勝在有型

2020-06-17 列印
特別版噴上Nero Ribelle銀底黑專色，配襯黑色鬼面罩及窗框包裝。
雙色車廂、8.4吋觸控屏幕及Harman Kardon音響等齊備。
波棍台鑲有「One of 30」特別版徽章。
座椅以雙色皮革包裝，頭枕繡上瑪莎廠徽。
20吋GTS款式輪圈為特別版專用。
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瑪莎拉蒂最新Ghibli Ribelle特別版，亞洲限量30部，香港及澳門配額15部，一身專用酷黑外觀及雙色內裝是賣點，350ps馬力3公升V6雙Turbo引擎則是靈魂所在。

　　Ghibli Ribelle是瑪莎拉蒂專為亞洲市場而炮製的特別版，以Ghibli GranSport為基礎，車身配上Nero Ribelle銀底黑專色，配合亮黑色鬼面罩、窗框及Nerissimo煙燻處理電鍍配飾，以及20吋GTS款黑色輪圈。車廂以紅黑雙色皮革包裝，配襯碳纖飾片。其他設施如8.4吋觸控屏幕連360度泊車鏡頭、Harman Kardon音響、電尾門及主動安全裝置一應俱全。3公升V6雙Turbo引擎、8速ZF波箱及電子懸掛等規格維持不變。

　　其實，購買這款特別版Ghibli理由有兩個，第一是內外包裝夠獨特，毋須出車後再去扮靚改裝。第二是一如以往所有瑪莎拉蒂特別版，配套項目遠比標準版豐富之外，車價則較相宜。例如把一輛Ghibli GranSport加上所有如Ribelle配件，車價可能超過150萬元，相比買輛特別版更昂貴，這解釋了別注版瑪莎拉蒂為何一向更受歡迎。

文：彭志揚　圖：William

Ghibli Ribelle規格

引擎：2,979c.c. V6雙Turbo

馬力/扭力：350ps/51kgm

傳動：8速自動波，後驅

0至100km/h：5.5秒

售價：$1,248,000起

查詢：2627 8900
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