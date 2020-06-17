即日開售 Ghibli Ribelle 勝在有型

Ghibli Ribelle是瑪莎拉蒂專為亞洲市場而炮製的特別版，以Ghibli GranSport為基礎，車身配上Nero Ribelle銀底黑專色，配合亮黑色鬼面罩、窗框及Nerissimo煙燻處理電鍍配飾，以及20吋GTS款黑色輪圈。車廂以紅黑雙色皮革包裝，配襯碳纖飾片。其他設施如8.4吋觸控屏幕連360度泊車鏡頭、Harman Kardon音響、電尾門及主動安全裝置一應俱全。3公升V6雙Turbo引擎、8速ZF波箱及電子懸掛等規格維持不變。
其實，購買這款特別版Ghibli理由有兩個，第一是內外包裝夠獨特，毋須出車後再去扮靚改裝。第二是一如以往所有瑪莎拉蒂特別版，配套項目遠比標準版豐富之外，車價則較相宜。例如把一輛Ghibli GranSport加上所有如Ribelle配件，車價可能超過150萬元，相比買輛特別版更昂貴，這解釋了別注版瑪莎拉蒂為何一向更受歡迎。
文：彭志揚 圖：William
Ghibli Ribelle規格
引擎：2,979c.c. V6雙Turbo
馬力/扭力：350ps/51kgm
傳動：8速自動波，後驅
0至100km/h：5.5秒
售價：$1,248,000起
查詢：2627 8900