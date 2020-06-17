漁村情懷 鄰里咖啡

近年，有不少具有本土情懷的咖啡店開業，無論裝潢或經營手法，都很有其所在社區特色，因咖啡店老闆大多是在區內土生土長，希望透過經營店舖，來建立社區聯繫。



位於香港仔、開業剛一年的鄰里咖啡（Neighbourhood Coffee），老闆Winson便是正宗「香港仔」，於區內長大的他，自小對該區的漁村文化着迷，更對以往生活在漁船的水上人分外尊敬。筆者到訪當天老闆剛巧不在，但據在場咖啡師說，Winson一有空便會到咖啡店，就像一個落腳地。在香港仔心臟地帶開設鄰里咖啡，並非要打造甚麼高級咖啡店的形象，反而是希望融入小社區，而店內佈置亦充滿香港仔漁村特色，牆上除了綠化植物外，還掛滿很多與本地藝術家合作的攝影及美術作品，內容均是與香港仔文化有關。在店內深處一小角落，還粉飾得很有懷舊船屋風情，以木傢俬及古舊漁夫帽作為裝飾，還放有一些照片，原來是漁民的專訪故事。一邊呷咖啡一邊細閱文字，滿有意思。



對咖啡有要求的朋友可放心，店舖對於咖啡的品質甚為講究，除了意式咖啡，還備有手沖咖啡，配以自家製的曲奇餅或鬆餅小食等，且用上具設計感的紙杯，更重視跟客人的溝通與交流。這裏午餐時段提供不同套餐如意粉或飯供選擇，咖啡師透露，假日下午茶時段人流較多，想有多點舒適空間，不妨其他時段到訪。筆者建議人多時選擇外賣，沿着香港仔海傍漫步至黃竹坑，順便欣賞漁船風景，也是趟不錯的周末行程。



文、圖：Kengi



鄰里咖啡Neighbourhood Coffee



地址：香港仔大道223-227號利群商場地下2號舖



查詢︰9500 0051