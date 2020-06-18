窩心父親節餐

扒宴華膳 各具風味



父親節快將來臨，當然要挑選一頓富特色的大餐，同爸爸慶祝。位於尖沙嘴喜來登酒店的Morton's The Steakhouse，特別於6月21日（日）午市推出三道菜的Steak & Seafood牛扒海鮮套餐，每人只需$498，便可一次過享用牛扒和經典海鮮菜式。頭盤選擇豐富，包括特級珍寶蝦咯嗲、龍蝦湯和凱撒沙律，令人胃口大開。主菜有肉嫰多汁的六安士免翁牛柳，可配搭珍寶蟹餅、深海龍蝦尾或鮮甜的焗煙肉帶子，加上芝士松露炸薯條或忌廉菠菜的自選招牌配菜，滋味無窮。最後是精緻甜品，客人可選法式焦糖燉蛋或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅，香甜美味，必定捧腹而回。想與爸爸一邊欣賞醉人維港夜景，一邊享用美食，可選擇主餐牌上的各款菜式，包括肉汁豐盈的24安士上等腰肉牛扒（$848），一客牛扒包羅紐約西冷牛扒及牛柳兩個部位，可口嫩滑，配上餐廳經典的Mortini雞尾酒（$160），令晚餐更為圓滿。



位於中環美食地標H Code、主打高級粵菜的「品」葡萄酒餐廳，由即日至6月20日（六），逢星期一至星期六推出父親節六道菜晚市套餐，成人每位$780，每位只需加$680，可配搭六杯精選威士忌，伴以精緻粵菜，最適合不過。這套餐以陳年老酒醉雞掀起序幕，酒味適中，雞肉鮮嫩爽滑，配搭柔和的Akashi White Oak Blended Whisky。接着的鮮竹燜斑尾、「品」味小炒王、經典梅菜扣肉、黑蒜炒飯及朱古力威士忌酒心煎堆，各配合適威士忌，讓爸爸大感滿足。



尖沙嘴北京道的新派北方中餐館「胡同」，於6月19日（五）至21日（日）推出父親節限定晚宴（每位$890，兩位起），共有十一道菜，例如人氣招牌菜「胡同片皮鴨」，以傳統烤鴨配搭新鮮青瓜、葱絲及中式薄餅，嚐盡老北京的味道。主菜「草綑牛骨」以荷葉包裹足料的牛肋骨，肉嫩多汁。父親節當日享用晚宴，每位爸爸更可免費製作屬於自己的「Whisky Infusion」，即場享用或以瓶裝帶回家，盡興而歸。父親節（6月21日）快到，大家如何慰勞辛勤工作的爸爸？城中各大菜館花盡心思設計父親節餐，例如Morton's The Steakhouse的牛扒海鮮套餐，伴以美麗維港景色，讓人吃得心滿意足。「品」葡萄酒餐廳的父親節晚市套餐，以六道精緻粵菜，配搭各式威士忌，令人迷醉。文：KaKa 圖：受訪餐廳提供



