在時間軸上看血友病

過去兩星期介紹到，「凝血因子」及新藥物「雙特異性單株抗體」，有效減少血友病患者關節肌肉出血及疼痛。80至90後的患者，只要定期注射藥物，已經可以過着跟正常人無異的生活。可是，不少患者，仍期待他朝可以病瘉，不用再依靠注射藥物生活。



本星期的《在時間軸上看血友病》下篇，血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁，會跟大家介紹血友病未來的發展方向，到底「基因治療」怎樣助血友病患者擺脫不正常基因？可有機會徹底根治血友病呢？



「基因治療」血友病



近年，不少專家也積極研究以「基因治療」，應付各種棘手的病症。區醫生提到，美國等國家已經開始應用「基因治療」於血友病患者身上。治療方法是，把良好的基因放進病毒中，再把病毒注入製造凝血因子的肝臟裏，良好的基因便可成功黏附在正常肝細胞的遺傳密碼內，代替不正常的基因。



目前，本港八成以上血友病患者屬甲型，可是，「基因治療」暫時只適用於乙型患者身上。「由於乙型血友病患者，身體所缺的第9凝血因子，較甲型血友病患者所缺的第8凝血因子，體積細小九成，所以技術上相對較容易放入病毒中，作基因改造。」在外國，「基因治療」較多應用於兒童身上，因為他們身體細小，不需要注入太多病毒進肝臟，已足以讓基因黏附在肝臟細胞中。雖然「基因治療」有機會根治血友病，但區醫生明言，治療涉及基因改造，有一定的危險性及爭議性，相信短期內，不輕易廣泛地在本港或世界各地應用。此項技術需要更長的時間，才能令社會大眾明白和接受。



醫生的遺憾



面對不少臨牀案例，區醫生慨歎，血友病患者一生也要進出醫院，與醫護人員為伴，「被逼」和醫生、護士關係密切。多年來，區醫生陪伴患者經歷過不少風浪。他表示，在1992年前，「凝血因子」未有有效的消毒殺菌方法，眼看自己的病人因而感染丙型肝炎，引致肝硬化，甚至肝癌，失去寶貴的性命，區醫生也感到萬分無奈。近年，他積極為患者向醫管局爭取，把口服丙型肝炎藥物納入藥物名冊。醫管局最終於2018年通過撥款，向因輸血而染上丙型肝炎的患者，全數資助藥費，助患者徹底治瘉丙肝。區醫生：「遺憾的是，在爭取期間，有數名患者等不及撥款，因肝癌及肝硬化離世，（資助）終究來得太遲。」



血友病也可防範？



「來得太遲，總比沒有到好！」事實上，有血友病家族史的孕婦，可以提早檢驗胎兒有否遺傳血友病。世界有不少地方，甚至一些發展中的國家，也會為母腹中的胎兒作檢測。但作為醫療技術先進發達的香港，卻遲遲未有實施。 「爭取十年也未能達到，確實不吐不快。」區醫生直言驗測方法簡單，本港血友病患者才二百多人，只需約20萬元便可為有相關病史的孕婦檢驗，醫管局卻遲遲未為血友病劃下強而有力的防線。



四十年前「即使有藥都無人醫」



血友病患者過去三、四十年的治療有翻天覆地的轉變。「他們以前生活很苦。在我行醫前那個年代，沒太多醫護願意為他們治療，有些兒童血友病患者，更要由成年科醫生診治。」他們早年不但「有病無藥醫」，即使有藥亦沒有人敢醫。因為七、八十年代，不少患者輸入血清後，染上愛滋病。那個年代，人類對愛滋病認識淺，不少醫護人員亦「害怕他們」。當年的患者，因為流血很痛，關節位亦出現劇痛，需要打嗎啡維持生活。「但這一切都成為過去」，區醫生見證着多年來血友病史的轉變，今日的病人生活質素有着明顯提升。不過，區醫生感受最深的，乃是家長那份無奈和擔憂。「記得在一次電台訪問中，血友病患者的家長，談到孩子多次腦出血，既要做手術，也要入深切治療部，不禁在訪問中哭出來，不能繼續接受訪問，那種傷痛，令旁人也感到難受。」



「未來而言，科技及藥物固然重要，但最重要的是人。」區醫生並非否認藥物的重要性，只是他更着重人與人之間的連繫。他感激病友會，努力為患者謀取福祉；亦感激醫護人員，對病人的關心和悉心的治療。區醫生認為長期病患，不能單單靠科技和藥物可以解決。「如果金錢不是問題，當然可以解決很多繁瑣的事情，如用長效藥物、皮下注射治療，避免患者關節長期受損。但可惜，現實資源始終有限！」所以，人與人之間的關愛與支持，對患者尤其重要。區醫生也深信，醫療科技日新月異，新藥也有變舊的一天，到時成本也有機會下降。待他退休時，治療方法或許已經截然不同，甚至「基因治療」可能已經成為一線治療，望大家抱持希望，拭目以待。



