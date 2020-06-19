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書名：《圖解泰越南洋餐廳菜124款》 出版社：邦聯文化 《Resident Evil》驚嚇回歸清蒸檸檬魚

2020-06-19 列印
書名：《圖解泰越南洋餐廳菜124款》 出版社：邦聯文化 《Resident Evil》驚嚇回歸清蒸檸檬魚
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　　伴隨PS5一同發表的新Game陣容當中，最矚目相信非《Resident Evil Village》莫屬，這款將於2021年推出的新作，正正是《Resident Evil 7》故事的續篇，講述主角Ethan的噩夢還未完結，而系列經典角色Chris將再度出場。遊戲與前作同樣採用第一身視點進行，帶來高度沉浸感，並以陰森恐怖的村莊為主要場景。

　　開發商Capcom同時亦宣佈2022年推出全新作品《Pragmata》，特別活用到光線追蹤等嶄新圖像技術，呈現出壯麗的都市及月球環境，並由穿上太空衣的主角與神秘小女孩，共同編織出一段科幻故事。兩款遊戲均會同時登陸PS5、Xbox Series X及Steam平台，令人期待。文：Joe

檸檬汁 90毫升

泰國魚露 3湯匙

細砂糖 1茶匙

罐頭高湯 3湯匙鱸魚 1條

香菜 20克

指天椒 5根

去皮大蒜 5粒

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