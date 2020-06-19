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2020-06-19 列印
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　　1.準備蒸鍋，將水煮滾，把處理好的魚鋪在盤上，放進蒸鍋以大火蒸約15分鐘，取出後趁熱將香菜葉覆蓋在魚背上。

2.調味料放入碗中調勻，加入熱開水200毫升及香菜梗末、指天椒末、蒜末拌勻。

3.澆淋在做法1的魚背上即成。

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