編輯嚴選 夏日彩妝新品

夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。



Dior 活潑色彩



Dior全新Color Games系列以活潑色調為賣點，其中珍藏版五色眼影最吸睛，色彩亦具創意。而系列中的亮色美唇液則有顯色度高的優點，塗後持久自然，是今夏Must Have Item。另傲姿胭脂則綴有壓印圖騰，單是外形已能取悅女生，怎能不入手？



Chantecaille 胭脂新色



Chantecaille於今個夏天推出胭脂及唇膏新品，鮮明亮澤的粉色胭脂可作修容，限量版花妍盈澤唇膏是一支具潤色效果的護唇膏，配方加入的玫瑰萃取及抗氧化的櫻桃萃取，能滋養乾燥雙唇。Urban Decay 華麗眼妝



Urban Decay今季新推一盒十二色的Naked Ultraviolet眼影組合，將紫調拼合其他潮流顏色，且備有金屬、啞緻及閃爍效果，適合任何場合使用，尤其可塑造一個以紫色為眼影主調的華麗妝容。彩妝大師主理 KAIBEAUTY



由台灣著名彩妝師張景凱（小凱老師）主理的KAIBEAUTY，今季推出全新夏日彩妝系列，包括日安盤九色眼影組合、精準塑型持色眉筆、持久眼線液、柔焦霧唇膏等，其中九色眼影組合最受歡迎，眼影質地幼細，包含啞緻色調及閃爍色彩，混合使用，可展現自然的層次感，變化甚多。柔焦霧唇膏亦有多色選擇，有興趣可登入www.kaibeautyshop.com選購。



