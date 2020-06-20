P40 Pro+ 五鏡雙遠攝

手機遠攝能力又有突破，HUAWEI即將推出的5G旗艦P40 Pro+，不但升級至Leica五鏡，當中兩鏡分別擁有3倍及10倍光學變焦，這可是首度配備雙光學變焦的手機，兩者配合更可帶來高達100倍Zoom的變焦效果，影拍實力比現時坐穩《DxOMark》榜首的P40 Pro又提升不少。



文、圖：B1807 查詢：HUAWEI/8128 8810



光學變焦有得揀



外形設計跟P40 Pro如出一轍的P40 Pro+，採用6.58吋曲面OLED芒（解像度2,640×1,200），支援90Hz畫面更新率，開孔式前置雙鏡分別為32MP+景深，如說外觀最大分別，在於新作改用材質更高級的陶瓷機身，並備有黑、白顏色選擇。效能方面，新作沿用Kirin 990 5G處理器，內置8GB RAM，儲存容量則倍增至512GB。值得一提的是，此機支援本地5G網絡之餘，更可以5G+4G模式同時雙卡運作。電池容量依舊維持於4,200mAh，但P40 Pro+既可以有線方式作40W快速充電，只要配合對應的無線充電座，就連無線充電也支援40W高功率。



說到P40 Pro+最吸引的地方，當然是升級至Leica五鏡頭，跟P40 Pro相比，感光面積達1/1.28吋的50MP廣角主鏡、40MP電影超廣角及3D景深悉數保留，而原先的12MP遠攝，現在變成兩個分別具備3倍及10倍光學變焦能力的8MP長焦取代，兩鏡均支援OIS光學防震，拍友可以因應環境，選擇以80mm（3×）或240mm（10×）焦距來拉近景物，取景構圖更靈活之餘，更可藉兩鏡的配合，帶來20倍無損變焦及100倍超級變焦，遠攝實力進一步提升。



MatePad Pro 5G同步登場



由即日（6月20日）至6月23日（二），凡預訂P40 Pro+不但有機會獲贈原廠27W SuperCharge無線充電板（價值$298）及FreeBud 3真無線耳筒（價值$1,399），入手後於手機註冊新的或登入現有HUAWEI ID，亦有機會獲享首年免費50GB HUAWEI Cloud服務（價值$96）及三個月免費HUAWEI Video服務（價值$144）。



除了為5G手機帶來新成員，廠商將於本月底同步推出市場上首款5G平板MatePad Pro 5G，由外形設計到內部規格，新作跟4月推出的MatePad Pro別無異致，同樣裝着10.8吋IPS芒（解像度2,560×1,600），內置Kirin 990 5G處理器、8GB RAM及256GB儲存容量，可藉5G高速及低時延帶來更高效的流動性，另可配合自家M-Pencil書寫隨時做筆記，又或繪圖創作，現在預訂此機即有機會獲得M-Pencil（價值$548）及智能無線磁接鍵盤（價值$848），全面體驗流動工作的便利。



