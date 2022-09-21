ONE INNOVALE累收逾2100票

發展商部署短期內推出旗下新盤單位應市。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue截至昨晚8時累收逾2100票，較3張價單共提供的193伙單位超額約10倍，創新理念突出項目定位及北部都會區創科的未來願景，吸引不少年輕一代登記，同時團隊正積極籌備盡快開售。



除繼續開放位於尖沙咀商業大廈的展銷廳，林氏指出，為令準買家更深入了解項目獨有優勢，發展商直至本月22日，於粉嶺逸峯廣場進行巡迴路演，現場設有樓宇模型、AR體驗展板及小冊子，以介紹項目特色及配套。

多年輕族捧場



新價單提供50伙單位，面積介乎288至446方呎，提供1房至3房間隔，其中包括3伙連天台特色單位。該批單位定價441萬至745.4萬，呎價14471至19351元，發展商繼續提供最高7%折扣優惠，折實價410.13萬至693.22萬，折實呎價約13458至17996元，折實平均呎價14783元。



3號價單當中，售價最平屬C座10樓17室，面積288方呎，定價441萬，呎價15313元，折實價410.13萬，折實呎價14241元。最低呎價為C座2樓20室，面積446方呎，定價645.4萬，呎價14471元，折實售價600.2萬，折實呎價13458元。



項目涉及一幢住宅大廈，為整個ONE INNOVALE項目的C座，位於整個ONE INNOVALE的正中間位置，可飽覽泳池景及豐富的園林景致。標準樓層每層約19至21伙，全盤單位面積由200至892方呎，包括開放式至四房間隔，其中主打1房戶，佔約60%。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約9個月。