Wetland 3期今截票明開售

北部都會區新盤發展潛力不俗，新地發展的天水圍新盤Wetland Seasons Bay第3期，新地代理總經理胡致遠表示，項目自從公佈銷售安排後，收票速度加快，截至昨日中午12時收約1200票，對比首輪銷售涉及的80伙，超購約14倍，吸引年輕家庭客入票認購。

暫收約1200票



胡致遠指出，項目將於今天中午截票，預期昨晚是入票高峰期，指不少準買家在公佈首輪推售單位時才正式入票。至於客源方面，以2房及2房連儲物室戶型較受追捧，受不少家庭客歡迎。



發展商昨日繼續開放Wetland Seasons Bay第3期的現樓示範單位，仍有不少準買家趕在截票前到場參觀。該盤將於明日（周四）開售。

