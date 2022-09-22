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Wetland 3期截收1870票超購22倍

2022-09-22 列印
■Wetland Seasons Bay第3期位於天水圍濕地公園路1號。資料圖片
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新地天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日進行首輪銷售共80伙，項目昨日截票，發展商表示項目累收1870票，超購22倍。
今日首輪銷售80伙

Wetland Seasons Bay第3期近日入票情況轉趨凌厲，票源明顯增加，項目昨日截票，發展商表示共收約1870票，當中代理入票佔94張。以今日進行首輪銷售共80伙計算，超額購22倍，成績相當不俗。

位於天水圍濕地公園路1號的Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，提供開放式至5房間隔，面積由268至1895方呎，當中包括6座洋房，面積介乎1874至1895方呎。
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