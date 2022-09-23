ONE INNOVALE原價加推50伙

恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue愈戰愈勇，發展商昨日以原價加推新一張價單，涉及50伙，折實平均呎價14848元，是批單位入場費402.78萬。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目昨日加推4號價單，涉及50伙，包括48伙標準戶及2伙連天台特色戶，以最高折扣7%計算，折實平均呎價14848元，屬原價加推，單位折實入場費402.78萬至最高686.71萬，呎價13558至15852元。

暫收2500票超購逾9倍



林達民續稱，項目截至昨晚8時暫收約2500票，對比項目已推出合共4張價單共243伙，超額認購逾9倍，預計短期內上載銷售安排，不排除盡推4張價單單位進行發售，亦有機會推出5至10伙特色戶以招標方式發售。發展商昨日亦為特色戶進行軟銷，林達民表示，其中位於C座22樓頂層2室，面積892方呎，單位連55方呎平台及689方呎天台，樓層高度達3.4米，設有「聰明空間」天花多元收納空間，單位已獲多組準買家查詢，反應不俗。

或招標推5至10伙特色戶



美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行為ONE INNOVALE-Bellevue推出置業優惠，經該行購入單位的首5名買家，可獲贈「北部都會四通八達」置業賀禮，每位買家可獲贈1萬元的八達通增值額，作為交通津貼，總值約5萬元。



位於馬適路8號的ONE INNOVALE-Bellevue提供408伙，面積介乎200至892方呎，預計2023年6月底落成入伙。