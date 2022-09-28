ONE INNOVALE首輪沽231伙

恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue昨日進行首輪銷售共253伙，當中243伙以價單方式發售，項目承上月第1期推售大熱，昨日亦取得理想銷情，發展商表示全日共沽231伙，佔推售單位95%。



ONE INNOVALE-Bellevue挾2970票，昨日進行首輪銷售共253伙，開售前項目搶先落實售出4伙招標單位，價單單位於下午進行發售，位於尖沙咀美麗華商場的售樓處，下午2時已有準買家到場登記，並出現短暫人龍。

或周末進行次輪銷售



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目推售首2小時已售出逾140伙，當中A組大手組別共有6組買家大手購入2伙，共售出12伙，最大手買家購入2伙1房連衣帽間間隔，其中1伙為連天台特色戶，總額1011.81萬，對銷情有信心，加推有加價空間，並有機會於周末進行次輪銷售。



項目以招標方式售出4伙特色戶，均為地下連花園單位，其中位於C座地下11室，面積288方呎，連286方呎花園，以676.8萬成交，呎價高見2.35萬，創出1期及2期新高；另包括同座地下2室及9室，面積275及274方呎，連207及204方呎花園，成交價分別為588萬及578.14萬，呎價21382及21100元；此外售出同座地下25室2房戶，面積348方呎，連339方呎花園，以713.5萬售出，呎價20503元。

特色戶呎價見2.35萬

位於粉嶺馬適路8號的ONE INNOVALE-Bellevue共提供408伙，單位面積200至892方呎，項目預計2023年6月底落成入伙。