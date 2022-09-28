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Wetland 2期地花每呎1.3萬沽

2022-09-28 列印
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新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期首輪銷售取得沽清成績，項目其他期數貨尾單位亦陸續沽出尚餘單位，其中第2期昨日連售2伙別墅單位，共套現近2537萬，包括1伙5房花園特色戶，成交價近1491萬，呎價1.33萬。

Wetland Seasons Bay第2期昨日以招標形式售出2伙，其中位於別墅RV5地下B室，面積1121方呎，為5房連雙套房間隔，並連帶一個783方呎花園，單位以1490.93萬售出，呎價1.33萬；另一伙為同座2樓C室，面積757方呎，以1046萬售出，呎價13818元。

項目連番售出別墅單位，本月至今已連沽9伙，套現逾1.18億。整個第2期項目共提供388伙，單位面積介乎245至1158方呎，推售至今累售約315伙，套現逾22億。
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