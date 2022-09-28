Wetland 2期地花每呎1.3萬沽

Wetland Seasons Bay第2期昨日以招標形式售出2伙，其中位於別墅RV5地下B室，面積1121方呎，為5房連雙套房間隔，並連帶一個783方呎花園，單位以1490.93萬售出，呎價1.33萬；另一伙為同座2樓C室，面積757方呎，以1046萬售出，呎價13818元。
項目連番售出別墅單位，本月至今已連沽9伙，套現逾1.18億。整個第2期項目共提供388伙，單位面積介乎245至1158方呎，推售至今累售約315伙，套現逾22億。
電視劇《大時代》有經典的一幕，丁蟹推兒子落樓，自己卻不跳，竟在現實中有雷同奇事。一對年老夫婦因兒子欠債，一家三口商議一同跳樓輕生，夫婦二人先跳下身亡，尾隨兒子竟提不起勇氣跳下，放棄自殺。兒子昨天在高院...
2022-09-28
美國中期選舉臨近，隸屬共和黨的前任國務卿蓬佩奧周一晚間抵達桃園機場，展開他今年第二次訪台行程。《環球時報》質疑蓬佩奧訪台目的，指其訪問極具挑釁性。蓬佩奧昨到高雄參加全球台商經貿論壇，指出有人不樂見他到...
2022-09-28
在位七十年的已故英女皇伊利沙伯二世駕崩後，英國所有貨幣和郵票等都要換上新英皇查理斯三世的標誌。白金漢宮正式公佈查理斯三世的標誌，標誌由英文字母C、R及羅馬數字III組成。C代表的是查理斯的名字Char...
2022-09-28
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue昨日進行首輪銷售共253伙，當中243伙以價單方式發售，項目承上月第1期推售大熱，昨日亦取得理想銷情，發展商表示全日共沽231伙，佔推售單位95%...
2022-09-28
由港交所（388）前行政總裁李小加去年8月創辦的滴灌通，憑藉收入分成投資模式，截至今年8月，已經投資逾千間微小實體門店，提前達標，料明年可完成投資1萬間門店。李小加表示，已投資的1200間店主要包括餐...
2022-09-28
彭美拉斯進攻中場史卡柏不愧為去季巴甲助攻王，今季暫以七次排助攻榜次席。同時此子與左中場杜度合共交出十二次助攻，是巴甲助攻力最強的中場拍檔，周三聯賽作客明尼路兩人勢聯手撕破對手後防，助球隊贏波鞏固巴甲一...
2022-09-28
鄭伊健、周家怡等前晚出席英皇電影《深宵閃避球》首映禮，英皇集團主席楊受成伉儷、副主席楊政龍、張敬軒現身支持。適逢伊健生日，他喜獲全場合唱生日歌之餘，更率先透露生日願望！當晚大會為伊健送上生日蛋糕，李靖...
2022-09-28
短短一個多月，警方連環出擊，共拘捕七名「黑醫」涉嫌濫發「免針紙」，令人震驚，醫生界中竟有害群之馬，不出力抗疫，反而斂財，干擾當局的抵抗疫情工作。政府昨天公告，不接納由這批醫生濫發的「免針紙」，亡羊補牢...
2022-09-28
第三場四班一六五○米。個人對上季的「龍戰士」印象算深刻，原因是此駒上季仍在蘇廄，而一向知道蘇保羅喜歡安排戰馬在臨降班邊緣出擊，所以當「龍戰士」減至四十二分時，筆者開始高度注意，奈何當時牠似乎是二千米的...
2022-09-28