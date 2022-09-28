Wetland 2期地花每呎1.3萬沽

第三場四班一六五○米。個人對上季的「龍戰士」印象算深刻，原因是此駒上季仍在蘇廄，而一向知道蘇保羅喜歡安排戰馬在臨降班邊緣出擊，所以當「龍戰士」減至四十二分時，筆者開始高度注意，奈何當時牠似乎是二千米的...

2022-09-28