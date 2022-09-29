長實207億沽波老道超級豪宅

長實（1113）昨日發出通告，旗下位於中半山超級豪宅項目21 BORRETT ROAD，以約207.66億售予新加坡LC Vision Capital，並預期將帶來63億收益。

涉152伙呎價6.2萬



長實是次出售21 BORRETT ROAD，包括已進行推售的第1期項目尚餘單位及車位，以及尚未推出的第2期項目，共涉及152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位，以成交價207.66億計算，住宅單位平均每方呎成交價約62000元，住宅停車位價值約500萬，電單車停車位則每個約30萬，預計交易於2025年3月完成，新買家為英屬處女群島註冊成立公司，由LC Vision Capital VCC之子基金LC Vision Capital 1直接全資擁有。LC Vision Capital VCC為新加坡註冊成立之傘型可變資本公司，由Sino Suisse Capital Pte. Ltd.（華瑞資本）管理。

新加坡LC Vision Capital購入



21 BORRETT ROAD分2期發展，已推出發售的第1期共提供115伙，於2021年2月推售以來共售出33伙，單位總值逾68.3億，其中於2021年2月售出的23樓1室，面積3378方呎，連2131方呎天台，717方呎前庭，天台並設有泳池的天池屋，以約4.594億售出，呎價高見13.6萬，當時成為亞洲一手分層單位呎價新高，其後售出的單位呎價介乎6.9萬至12.6萬不等。