ONE INNOVALE暫收約2750票

恒基粉嶺ONE INNOVALE–Bellevue首輪銷售報捷，隨即於周日（下月2日）進行最後一輪銷售，共推出155伙發售，其中143伙以發價單方式發售，另外以招標方式推售12伙特色戶，項目截至昨日暫收約2750票，超購逾18倍。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至下午2時收約2750票，對比周日次輪銷售推出的價單單位143伙超額約18倍。

周日銷售 超購逾18倍



林達民表示，項目至今暫售出237伙，其中包括4伙招標單位，套現約12億，平均成交呎價約14927元。首輪發售但尚未售出的單位已作停售，料將加價重推，提價幅度料按最新價單的定價水平。現時最新價單定價對比首輪銷售單位提價約1.5%，仍屬於「忍讓價」。



他又指出，項目3期已獲批預售，有望短期內推出，提供約565伙，戶型與第1及2期相若。林達民對項目銷情備有信心，認為能滿足年輕上車客入市需要，備有競爭力。



即將於本周日進行最後一輪大型銷售共155伙，當中以發價單方式發售的143伙，以最高折扣7%計算，折實平均呎價14972元。當中最平單位為C座1樓12室，面積228方呎，為開放式間隔，折實入場費333.12萬，呎價14611元；最貴單位為C座21樓8室，面積458方呎，為2房連套房加衣帽間間隔，折實售價713.21萬，呎價15572元。



發展商昨日繼續為樓盤軟銷，項目更特別引進奧運選手級別的模擬滑雪機，由知名國際滑雪機品牌Sky Tech Sports研發，提供全天候滑雪學習及訓練方案，並邀請Sky Tech 滑雪教練Kary現場示範。