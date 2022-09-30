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Wetland 3期截收1033票超購20倍

2022-09-30 列印
■Wetland Seasons Bay第3期將於明日進行次輪銷售共80伙。資料圖片
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新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期將於明日進行次輪銷售共80伙，項目昨日截票，共接獲1033票，超額認購近20倍。
明日次輪銷售80伙

項目明日進行新一輪銷售，包括50伙以發價單方式發售，面積介乎353至667方呎，提供1房至3房戶型。定價總值逾3.8億，折實價介乎506.2萬至952.17萬，折實呎價13178至17241元，折實平均呎價14603元。

項目另推出30伙以招標方式發售，其中涵蓋6伙住宅大廈特色戶及24伙別墅單位。

開售將分為兩組進行，其中預留15伙指定單位供A組買家優先選購，主要為3房大單位及特色戶，A組買家可購買1至4伙，其中需包含最少1伙指定單位。其後揀樓的B組買家就可購買1至2伙。
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