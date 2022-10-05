Wetland 2期招標連環沽3伙

項目推售前夕，同系Wetland Seasons Bay第2期昨日連沽3伙，單日套現逾4000萬，新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日以招標方式售出3伙，成功售出單位包括別墅RV2座地下B室，面積1121方呎，連669方呎花園，成交金額1525.6萬，呎價13609元；另包括別墅RV1座地下B室特色戶，面積1121方呎，連665方呎花園，成交金額1519.96萬，呎價13559元；另一伙為別墅RV3座1樓C室，面積757方呎，成交金額1026.735萬，成交呎價13563元，3伙單位合共套現4072.295萬。
3期今截票 明日開售
將於明日進行第3輪銷售的Wetland Seasons Bay第3期，共推出80伙，其中45伙以發價單方式發售，另外35伙則以招標方式發售。據悉，項目截至昨日暫收約800票，以推出價單上的45伙計算，超額認購約16.8倍，項目將於今日截票。
該45伙價單單位面積349至651方呎，以最高13.5%折扣計算，最平單位為6B座2樓C6室，面積349方呎，屬1房間隔，折實入場費506.82萬，呎價14522元；售價最高單位為6B座2樓B7室，面積651方呎，屬3房間隔，折實售價860.98萬，呎價13225元。