KOKO HILLS推新付款優惠

為迎合現樓銷售步伐，藍田KOKO HILLS昨日更新現有價單，推出新付款計劃，成交期最長達360天，以迎合準買家置業需要。另將於周末開放現樓示範單位，發展商望能於月內完成交樓。



會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目昨更新價單，除現有120天現金優惠付款計劃，新增180天、270天及360天現金優惠付款計劃，希望新方法能靈活迎合準買家需要。另新增「提前成交現金回贈」，若買家簽約後選擇提前成交，更享有樓價回贈，最高可達樓價1.7%。

明開放現樓示範單位



他指出，項目已正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，正進行最後一步工程的檢視，今天起分批出信安排業主收樓，希望能於月內完成所有交樓事項。集團亦準備周末開放現樓示範單位，讓準買家親身了解項目。



黃光耀表示，KOKO HILLS項目至今累售232伙，佔307推售單位約8成，KOKO RESERVE就以招標形式售出4單位，2項目共套現超過30億，其中標準單位平均成交呎價約21500元。項目的3A期提供392伙，主打1至2房單位，仍在待批預售，有望今年內展開銷售。



會德豐地產總經理（市務）陳惠慈指出，項目靠近藍田港鐵站，步程約4分鐘，且將於繁忙時間安排房車接駁服務。項目設有7.2萬會所及園林空間，會所提供健身室、泳池及兒童天地等，住戶直至年底都可免費享用會所設施。此外，項目的KOKO LOUNGE將提供餐飲服務，最快下年首季開業。