市建土瓜灣項目截收7標書

市建局土瓜灣第四個以「小區模式」發展的榮光街/崇安街發展項目昨日截標，市建局公佈共接獲7份標書。綜合記者現場所見及市場消息指，入標財團包括多家「本地薑」長實、新地、恒基、會德豐地產、英皇及鷹君，信和夥拍招商局置地合組財團，遞交有關項目標書。



市建局指，該局董事會設立的招標遴選小組將評審各標書，並會就批出本項目發展協議向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。



會德豐地產高級經理（物業發展）何偉錦表示，該項目鄰近鐵路站，而且日後落成後部份單位可享海景，初步計劃主打細單位，並透露集團以獨資方式入標，出價已考慮近期市況及加息因素。



英皇國際物業經理蔡宏基稱，出價已考慮加息及其他因素；認為項目發展規模適中，地皮位置是整個小區中可享較優質海景，而且土瓜灣「小區」發展成熟，加上本港住屋具剛性需求強烈，料發展中小型單位為主。