PARK YOHO Bologna料下周開價

《施政報告》公佈前夕，仍有全新盤部署推售，新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna料最快24小時內上載樓書，料首張價單將涉及不少於50伙。

首批料推至少50伙



新地代理總經理陳漢麟表示，項目樓書將於24小時內上載，並盡快開放現樓示範單位，將涉及3款戶型，預計下周公佈首張價單，推出不少於50伙，有機會推出今個期數獨有的1房複式戶及2房複式戶。



陳漢麟續稱，1房複式連套房及2房複式連套房單位，屬整個PARK YOHO系列發展項目首度提供的全新戶型，單位的客飯廳位處下層，睡房則設於上層位置，私隱度倍增。整個PARK YOHO Bologna共提供164伙，已獲批入伙紙，屬現樓項目。



會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I亦部署出擊，項目夥拍經絡按揭推出樓按計劃。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次為MIAMI QUAY I打造「抗加息高成數／定息按揭雙優惠」，其中抗加息高成數H按計劃，提供按息全期低至銀行同業拆息H加1.3厘，買家可獲2%回贈，封頂息率低至最優惠利率減2.5厘，按揭成數最高達90%，還款期最長達30年，並特享高存息戶口。



至於「抗加息定息按揭計劃」，首2年定息為2.75厘，其後息口低至H加1.3厘，並可享1.65%回贈。張顥曦表示，客戶可於加息周期鎖定指定年期的息率並穩定供款，減低利率波動的風險。此外，中原按揭亦為MIAMI QUAY I提供相若按揭計劃，條款及內容大致相同。