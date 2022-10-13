白石角朗濤周日起招標售102伙

鷹君旗下大埔白石角朗濤日前以6291.7萬售出1伙4房戶，呎價高見30205元，成交價及呎價均創出項目標準戶新高，發展商亦將餘貨重整旗鼓，昨日發出全新銷售安排，分3份推出合共102伙以招標形式發售，招標期由本月16日起，至今年12月20日。



位於科研路7號的朗濤已屬現樓，共提供723伙，項目由2019年7月推售至今，累售609伙，套現逾81億，項目尚餘約114伙有待買家承接。



此外，嘉華國際旗下啟德嘉峯匯昨日增添1宗成交，為2A座29樓B室，面積765方呎，為3房連套房間隔，單位以約1960萬售出，呎價25621元。位於沐泰街9號的嘉峯匯共提供1006伙，項目推售至今累售逾990伙，套現逾116億。