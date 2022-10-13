PARK YOHO上樓書今開示位

新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna積極進行軟銷售部署推售，項目昨日正式上載樓書，並於今日首度開放現樓示範單位，發展商表示項目最快下周公佈首張價單。



PARK YOHO Bologna昨日上載樓書，項目共提供164伙，單位面積由257方呎起，屬連平台特色戶，至最大的1155方呎，為頂層連天台特色戶，標準單位面積介乎270至674方呎。

最快下周開價



新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日上載樓書，最快下周開價，將盡量涵蓋更多戶型，以滿足不同準買家入市需要，有機會涵蓋是次項目獨有的1房複式戶，代理反映現時已有準買家表示項目具很大吸引力，屬區內罕見。



項目將於今日率先開放現樓示範單位，料於開價後開放予公眾參觀。將開放4個現樓示範單位，涵蓋3個戶型，分別為1房連儲物室、2房及3房，其中1個為連裝修單位，另外3個為交樓標準單位。項目設有33個車位。



此外，同系位於元朗Grand YOHO第2期，昨日亦發出新一份銷售安排，推出1伙以招標方式發售，為5座40樓C室，面積1185方呎，為4房連雙套房，廚房設有儲物室及洗手間，單位招標期由本月16日起，至明年3月底。

Grand YOHO推1伙招標



Grand YOHO第2期共提供826伙，項目由2017年1月推售至今，累售逾680伙，套現逾88億，項目已有一段時間缺乏成交，對上一宗為今年4月，位於3座6樓E室，面積1116方呎，以2593.62萬售出，呎價23240元。