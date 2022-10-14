PARK YOHO Bologna下周開價

新地旗下元朗PARK YOHO Bologna積極部署推售，昨日首度開放現樓示範單位。發展商表示，項目最快下周開價，不排除以吸引價推出。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日開放共4個示範單位，容後數天對代理開放，最快下周開價。集團項目單位定價一向貼近市價，不排除首批單位以吸引價推出。相信《施政報告》會推出有利民生及經濟的政策，對樓市有一定幫助。

或提供複式單位



陳漢麟續稱，項目開放的示範單位戶型包括1房至3房戶型，料涵蓋在首張價單內，亦有機會提供複式單位，以迎合不同準買家需要。



項目首度開放4個示範單位，其中8B座6樓C室為連裝修單位，面積609方呎，為3房連開放式廚房戶型，樓層之間高度為3米，以「優雅奢華」為主題，採用大量原木色家具，深淺木色作對比，帶出簡約優雅風格。



同步開放12樓C室的標準交樓單位作對照，單位座向正南，迎向錦田河一帶開揚綠意，茂密綠茵層層遞進，加上露台採用落地玻璃趟門設計，廣納戶外自然光線，大大加強客飯廳空間感，營造悠然舒適的家居環境。



而8B座12樓B單位，為2房連開放式廚房間隔，面積499平方呎，單位空間感十足，適合小型家庭打造幸福安樂居庭。第8B座12樓E單位為1房連儲物室間隔，面積389方呎，間隔同樣方正實用，多處設大窗，提供亮度充足的生活。



已屬現樓的PARK YOHO Bologna共提供164伙，單位面積257至1155方呎，其中設有1房及2房複式戶，屬PARK YOHO系列首次提供的戶型。