PARK YOHO 現樓直擊

■主人房設雙邊窗戶，可望開揚翠景。

■浴室設浴缸，更附送Panasonic浴室寶及斯寶亞創電熱水爐。

新地繼天水圍Wetland Seasons Bay熱賣後，最新推出元朗錦田北PARK YOHO Bologna應市，共164伙，已上載樓書，日前開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快下周公佈價單。元朗PARK YOHO Bologna乃PARK YOHO最後一期之第8座，共164伙。新地代理總經理陳漢麟表示，PARK YOHO Bologna將於下周初公佈首張價單，涉約50伙，包括3房（開放式廚房）戶型及1房複式單位，定價將參考市價水平，首批將以吸引價推售，最快下周向公眾開放示範單位。最快下周開價據樓書顯示，PARK YOHO Bologna為單幢設計，分第8A及8B兩翼，共14層，標準樓層每層設12伙，每翼各6伙，共4部升降機，戶型涵蓋開放式至4房，實用面積介乎257至1155方呎。若細分，開放式戶設26伙，1房間隔涉48伙，26伙為2房單位，3房戶設48伙，4房及特色戶則涉及16伙。PARK YOHO位於青山公路潭尾段18號，由7期組成，共提供3124伙。項目設雙會所，提供約70項設施，包括5個泳池、「侯花園」濕地公園、宴會廳、健身室、水上單車等，另更自設7.5萬方呎的商場「PARK Circle」。交通方面，PARK YOHO提供多條巴士及專線小巴來往區內，或接駁至港九區等。項目距離港鐵元朗站及錦上路站僅約5分鐘車程，另駕車不出30分鐘更可抵皇崗及深圳灣，坐享「雙鐵路站」、「雙口岸」及「雙機場」優勢。