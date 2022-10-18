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PARK YOHO Bologna最快今開價

2022-10-18 列印
■PARK YOHO Bologna發展商夥拍九巴推出優惠，項目每戶買家可以半價購買九巴月票2張。
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新地旗下元朗PARK YOHO Bologna積極部署推售，新地代理總經理陳漢麟表示，項目最快今日正式開價，首批將推出不少於50伙，將涵蓋開放式至3房間隔，並有機會推出1房複式戶，集團一向以市價推盤，項目首批不排除以較吸引價錢推出。
首批料至少50伙

發展商亦夥拍九巴推出優惠，陳漢麟表示，項目每戶買家可以半價購買九巴月票2張。

九巴助理車務總監（區域二）楊晉瑋表示，PARK YOHO交通總匯設有多條巴士路線，住戶可乘搭68號循環線前往YOHO MALL及元朗站；68F循環線到元朗公園及268M途經大欖轉車站直達荃灣西站。
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