PARK YOHO Bologna入場價約390萬

新地旗下元朗PARK YOHO Bologna在《施政報告》公佈前名搶先開價，昨日公佈首張價單，涉及50伙，計算最高折扣後，折實平均呎價13088元，折實入場費390.89萬。



元朗PARK YOHO Bologna首張價單推出50伙，包括5伙開放式單位、7伙1房戶、16伙1房複式單位、5伙2房及17伙3房單位，面積279至674方呎，發展商提供最高15.5%折扣，折實平均呎價13088元。

折實平均呎價13088元



價單最平單位為8A座2樓D室，面積279方呎，折實入場費390.89萬，呎價14010元；售價最高單位為8A座10樓A室，面積674方呎，折實售價884.96萬，呎價13130元。價單計市值逾3.8億。



新地副董事總經理雷霆形容首批售價屬「最強新盤價」，並稱以此售價可購入低密度、環境優美、交通方便及即買即住新盤，可謂最強選擇。項目首批近來各界對新一份的《施政報告》寄予期望，「辣招」為早於十年前推行的需求管理措施，現時香港社會及經濟皆有所改變，加上現需吸納更多人才，故相信部份「撤辣」是因時制宜的做法，而過去數年所見政府徵收的「辣稅」數目不多，相信政府會衡量各方作出調整。



對於加息方面，雷霆續稱，過往港息跟隨的幅度非常輕微，而上月金管局放寬壓力測試要求，令剛性需求的買家更易入市，加上政府放寬入境及隔離措施，相信本年第四季樓市表現較過去三季更為活躍。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日發出價單，即日下午將開放現樓示範單位供公眾參觀，預計周日起開始收票，視乎入票情況再決定加推，加推有加價空間。