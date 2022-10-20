最後為「高成數按揭推介」，按揭成數高達70%，供尚．珒溋買家付樓價30%首期便可上會，全期息率低至P-2.6%（P現為5.375%），還款年期長達30年。
啟德尚‧珒溋夥代理推按揭優惠
最後為「高成數按揭推介」，按揭成數高達70%，供尚．珒溋買家付樓價30%首期便可上會，全期息率低至P-2.6%（P現為5.375%），還款年期長達30年。
候4年半「封頂」 上樓佳音 建3萬「簡約公屋」
港府展示解決房屋問題的決心，行政長官李家超公佈其首份《施政報告》，為了讓「市民上樓早一些，住房大一些」，未來五年興建約三萬全新的「簡約公屋」，面積介乎十至三十一平方米，配備必要設施，租金是傳統公屋的九...
2022-10-20
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希望工程貧女成二十大代表
三十年前在希望工程宣傳片出現的「大眼睛女孩」，如今當上二十大代表，象徵中國脫貧成果。中國青少年發展基金會於一九八九年創立希望工程，旨在廣泛動員海內外財力資源，救助因家庭貧困而失學的兒童重返校園。當年一...
2022-10-20
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97年7月後出生港人符資格 英國放寬BNO申請
世界各地積極推出政策吸引人才，英國亦再透過放寬英國國民（海外）護照（BNO）申請資格，降低移民門檻向港人招手。中國外交部批評，英國試圖把港人變成二等公民，促停止插手香港事務。英國內政部正式修改移民條例...
2022-10-20
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啟德尚‧珒溋夥代理推按揭優惠
龍湖集團旗下啟德尚．珒溋夥拍中介行推出樓按優惠吸客，中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為尚．珒溋買家推出3款按揭選擇，包括「低息高回贈按揭優惠」，全期按息低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂按息...
2022-10-20
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《施政》未減辣地產股捱沽 恒指3連升斷纜挫403點
美企第3季業績普遍理想，美股隔晚急升，恒指低開108點，報16805點，其後一度回升見16923點，惟再度插水至16508點，尾市跌勢加劇，最終以接近全日低位收市，報16511點，跌403點，成交金額...
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易帥最後通牒 謝四救兵劫富
阿士東維拉盛傳有意易帥，據報今晚英超快車作客富咸，以及周末另一場聯賽將是領隊謝拉特的最後機會。聞到魷魚香，謝帥當然不會坐以待斃，他寄望自己親手引入的巴西前鋒古天奴可以領銜鋒線打破入球荒，適逢後者亦要爭...
2022-10-20
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上機前呼籲姜糖勿接機怕混亂 姜濤明現身谷《季前賽》孖隊友接受訪問
男團MIRROR七月紅館演唱會發生墮屏事故後停工兩個月，近日成員陸續復工，明日更會為ViuTV新劇《季前賽》宣傳，是意外後有成員首度接受訪問。上月30日姜濤和家人飛到巴黎和英國旅行，在外地享天倫兩個星...
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方致勝 - 人才荒？不慌！｜商得益彰
全球資訊科技行業人才短缺，以香港為例，未來五年將需要額外數以十萬計的IT人員才可滿足科技需求；面對人才流失，不少企業，尤其中小企，對數碼轉型的進程均感到頭痛。疫情迫使全球企業加速數碼轉型，無論是營運模...
2022-10-20
- 李一飄 - 防樓市炒風 撤辣機會微｜社論
- KellyChu - 建「環島長廊」 漫步親親大海｜Executive日記
- KellyChu - 每年舉辦「香港周」 文化藝術展姿彩｜Executive日記
- 李純恩 - 在香港吃日本菜｜好好過日子
- Cally - 香港地產代理商總會就職典禮盛況空前 為香港地產業邁入新紀元做好裝備｜商界講呢啲
- 盧永雄 - 以洪荒之力搶人才推創科｜巴士的點評
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- KellyChu - 聶德權排隊3小時申請國際駕駛證 指長龍久久不散｜Executive日記
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- 曾智華 - 一樹倒下N樹瓜得｜祿祿無窮
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呂健威何澤堯齊封王 羅富全蘇偉賢起孖 越駿知己大熱奪標
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
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