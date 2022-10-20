啟德尚‧珒溋夥代理推按揭優惠

龍湖集團旗下啟德尚．珒溋夥拍中介行推出樓按優惠吸客，中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為尚．珒溋買家推出3款按揭選擇，包括「低息高回贈按揭優惠」，全期按息低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂按息低至2.625%（P減2.75厘，P現為5.375%），並提供2.3%特高現金回贈；另提供「置抵定息按揭優惠」，提供首1年或2年定息，息率為2.75厘，其後低至H加1.3厘或P減2.4厘（P為5.125厘），並享有高達貸款額1.9%之現金回贈。



最後為「高成數按揭推介」，按揭成數高達70%，供尚．珒溋買家付樓價30%首期便可上會，全期息率低至P-2.6%（P現為5.375%），還款年期長達30年。