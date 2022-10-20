ONE INNOVALE 3期突上樓書

《施政報告》昨日出籠後，發展商推盤轉趨積極，恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE第3期項目昨日突擊上載樓書，項目共提供565伙，提供開放式至4房間隔。



恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE第3期昨日於《施政報告》後，突擊上載樓書，項目共提供565伙。樓書顯示，項目設有2座住宅大樓，分別為D及E座，提供開放式至4房間隔，其中516伙屬標準單位，面積介乎186至683方呎；另有49伙特色戶，面積由158至1054方呎，包括33伙連花園特色戶，花園面積64至577方呎；另有16伙頂層連天台特色戶，各連平台及天台，天台面積介乎38至111方呎；天台面積402至961方呎。



項目首次提供面積逾千方呎單位，共有2伙，位於E座17樓頂層1室及2室，面積1054及1013方呎，連平台及天台，平台面積53及65方呎，天台面積955及855方呎。項目預計2023年6月底落成入伙，與第2期相同，樓花期不足9個月。

啟德3盤推新付款計劃吸客



《施政報告》其中要點為吸納人才，會德豐地產旗下啟德3盤昨日推出付款方法借勢吸客，其中MONACO ONE及MONACO MARINE推出「支持高端人才建築期付款計劃」，連同其他優惠，買家享最高樓價折扣高達11%，買家只需付5%臨時買賣合約訂金，並於交樓入伙前付清餘下之95%樓價；同系同區MIAMI QUAY I則推出「支持高端人才120天現金優惠付款計劃（照售價減2.5 %）」，連同其他優惠，買家享最高樓價折扣高達12%。買家只需付5%臨時買賣合約訂金，並於簽訂臨時合約後120天內或交樓入伙前付清餘下之95%樓價。